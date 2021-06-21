Дзюба догнал Кержакова по голам за сборную России
Однако пока что его мяч не помогает нашей команде выйти в плей-офф Евро-2020.
Фото © РФС
Нападающий сборной России Артём Дзюба догнал Александра Кержакова и вышел на первое место по числу забитых за национальную команду забитых мячей.
Гол в ворота Дании стал для него 30-м за всю историю выступлений за национальную команду. При этом у Дзюбы ещё есть время для того, чтобы и вовсе стать лучшим бомбардиром сборной России.
Правда, пока что гол Дзюбы не помогает нашим оказаться в плей-офф Евро-2020.
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