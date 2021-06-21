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Дзюба догнал Кержакова по голам за сборную России

Однако пока что его мяч не помогает нашей команде выйти в плей-офф Евро-2020.

21 июня, 20:29
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Нападающий сборной России Артём Дзюба догнал Александра Кержакова и вышел на первое место по числу забитых за национальную команду забитых мячей.

Гол в ворота Дании стал для него 30-м за всю историю выступлений за национальную команду. При этом у Дзюбы ещё есть время для того, чтобы и вовсе стать лучшим бомбардиром сборной России.

Наши — не фавориты: Букмекеры верят в победу Дании в матче против России на Евро-2020

Наши — не фавориты: Букмекеры верят в победу Дании в матче против России на Евро-2020

Правда, пока что гол Дзюбы не помогает нашим оказаться в плей-офф Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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