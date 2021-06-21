Сборная России по футболу уступила Дании в решающем матче группового этапа Евро-2020 и закончила своё выступление на турнире.

Болельщики и эксперты ожидали резвого футбола от скандинавов с самых первых минут, однако они, напротив, действовали достаточно спокойно. Скорее наши могли забить первыми: хороший момент на 18-й минуте имел Головин, но пробить Шмейхеля не получилось. Ближе к концу тайма подопечные Черчесова отдали инициативу сопернику, за что и поплатились: Дамсгор шикарно зарядил со средней и открыл счёт в матче. Шансы наших на выход дальше таяли как мороженное в жаркие июньские дни.

Понятно, что вторую половину матча наши начали активнее. Головин и Миранчук пытались добавить скорости и приблизиться к воротам датчан, но те в свою очередь перешли в спокойный режим игры, против которого нашим было совсем непросто. Второй гол пришёл в самый неожиданный момент: Зобнин покатил на Сафонова, но откуда ни возьмись выскочил Юссуф Поульсен и отправил нашу команду в глубокий нокдаун.

Надежды добавил Артём Дзюба, который реализовал пенальти после фола датчан на Соболеве. Однако Андреас Кристенсен убил их одним пушечным выстрелом за 11 минут до конца. Через минуту Меле довёл дело до разгрома. 4:1 — с этим приговором мы уже не могли ничего поделать.

В параллельном матче Бельгия и Финляндия решили, что особо напрягаться ни к чему. "Красные дьяволы" уже обеспечили себе место в плей-офф, а финны, кажется, верили в других скандинавов. Однако во втором тайме Бельгия всё же добавила и добилась третьей победы на турнире. Благодаря таким результатам Дания за один матч вскочила с четвёртого места на второе, а Финляндия отправилась в зону ожидания. Мы же остались за бортом.