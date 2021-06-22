Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба извинился перед россиянами за поражение в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

"Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за поражение. Оно, может быть, не по игре, но оно лишний раз показывает, что, когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, на таком уровне это не прощается", — сказал Дзюба в эфире "Матч ТВ".

Дзюба рассказал, что игрокам сборной "всё разжевали". Он призвал ликовать тех, кто ждал проигрыша российской команды. Атмосферу на матче в плане поддержки болельщиков вместе с тем назвал потрясающей.

"Зобнин извинился, мы пытались ему помочь, он боец. Когда мы гол забили, был шанс, мы пошли вперёд, а потом пропускаем невероятный гол с 40 метров. Сборная Дании примерно нашего уровня, да, они больше контролировали, знали, что будут дальние забросы", — сказал Дзюба.

Он добавил, что у команды все передачи были назад, она "любит искать себе приключения".