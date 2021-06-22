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"Хотелось бы извиниться перед страной": Дзюба прокомментировал вылет сборной с Евро-2020

По мнению футболиста, команда "любит искать приключения", у неё были "все передачи назад".

21 июня, 21:33
<p>Артём Дзюба (в центре). Фото © ТАСС / EPA</p>

Артём Дзюба (в центре). Фото © ТАСС / EPA

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба извинился перед россиянами за поражение в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

"Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за поражение. Оно, может быть, не по игре, но оно лишний раз показывает, что, когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, на таком уровне это не прощается", — сказал Дзюба в эфире "Матч ТВ".

Дзюба рассказал, что игрокам сборной "всё разжевали". Он призвал ликовать тех, кто ждал проигрыша российской команды. Атмосферу на матче в плане поддержки болельщиков вместе с тем назвал потрясающей.

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"Зобнин извинился, мы пытались ему помочь, он боец. Когда мы гол забили, был шанс, мы пошли вперёд, а потом пропускаем невероятный гол с 40 метров. Сборная Дании примерно нашего уровня, да, они больше контролировали, знали, что будут дальние забросы", — сказал Дзюба.

Он добавил, что у команды все передачи были назад, она "любит искать себе приключения".

Теперь Дания за один матч подскочила с четвёртого места на второе, а Финляндия отправилась в зону ожидания. Мы же остались за бортом.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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