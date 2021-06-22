Белый дом решил не предупреждать Россию о возможном ответе на кибератаки

США будут отвечать России в случае, если с её стороны будет совершена кибератака на американскую инфраструктуру. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент США дал понять, что за этими сферами мы будем следить и оставляем за собой право на ответ", — сказала она.

По словам Псаки, об этом Байден говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Пресс-секретаря Белого дома спросили, почему США не передали России список объектов, на которые могут быть направлены ответные меры Штатов. Псаки заявила: "Потому что мы не анонсируем меры".