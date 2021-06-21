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Трамп впервые прокомментировал слухи о новом витке его политической карьеры

Ранее экс-президент США на радиошоу назвал интересной мысль избираться в нижнюю палату парламента, тем самым подогрев спекуляции.

21 июня, 20:41
<p>Фото © ТАСС / Chris Seward</p>

Фото © ТАСС / Chris Seward

Дональд Трамп не претендует на кресло спикера Палаты представителей Конгресса США в 2022 году, об этом он заявил в эфире кабельного американского телеканала America's Voice.

"Я слышал разговоры об этом, и их становится всё больше и больше. Но это не то, что я стал бы рассматривать. Но разговоров об этом действительно много. Я слышал об этом, но никогда не рассматривал", — сказал Трамп.

Ранее он в эфире шоу на радио в ответ на предложение ведущего избраться в нижнюю палату конгресса ответил, что это было бы интересно. Тем самым Трамп подогрел спекуляции вокруг возможности его участия в выборах.

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Ранее Трамп объявил дату первого крупного митинга после ухода с поста президента США. Бывший американский президент считает, что сейчас очень популярен среди сограждан.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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