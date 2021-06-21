Трамп впервые прокомментировал слухи о новом витке его политической карьеры
Ранее экс-президент США на радиошоу назвал интересной мысль избираться в нижнюю палату парламента, тем самым подогрев спекуляции.
Фото © ТАСС / Chris Seward
Дональд Трамп не претендует на кресло спикера Палаты представителей Конгресса США в 2022 году, об этом он заявил в эфире кабельного американского телеканала America's Voice.
"Я слышал разговоры об этом, и их становится всё больше и больше. Но это не то, что я стал бы рассматривать. Но разговоров об этом действительно много. Я слышал об этом, но никогда не рассматривал", — сказал Трамп.
Ранее он в эфире шоу на радио в ответ на предложение ведущего избраться в нижнюю палату конгресса ответил, что это было бы интересно. Тем самым Трамп подогрел спекуляции вокруг возможности его участия в выборах.
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