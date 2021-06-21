С докладом о ковид-паспортах на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступит отрицавший существование коронавируса депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике "Ковид-паспорта и сертификаты" от политической группы "Европейская народная партия" в дебатах на сессии ПАСЕ. Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, правами человека и возможностями бизнеса, особенностями отдыха, что актуально особенно летом", — написал депутат.

Подписчики Камельчука припомнили его поддержку конспирологической теории о том, что CoViD-19 — выдуманная болезнь. Об этом политик писал ещё в конце прошлого года, выражая недоверие вакцинам.

"Так вот она какая биполярочка!!!" — написала Светлана Фомкина.

Некоторые задали вопрос, почему же всё-таки депутат решил изменить своё мнение в отношении коронавируса. Ему в шутку посоветовали во время выступления скрестить пальцы.