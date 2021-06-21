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"Биполярочка": Отрицавший коронавирус украинский политик выступит в ПАСЕ по ковид-паспортам

Некогда он утверждал, что не доверяет ни одной вакцине, а теперь рассуждает о необходимости баланса между коронавирусными ограничениями и потребностями населения.

21 июня, 20:22
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/yuriy.kamelchuk/?__xts__%5B0%5D=68.ARA5qnVBLvK3_-EiUIib9MNWhhOLA_5nH1jLenlUcPyai5NXjQ69ZgiGUQcf53lnIp5HvYwGxJ2CtTzZl9WYZG3SRSWbSTi6O1_iKX_iIqIe5a6cZro9qKQHk5mQdMq1NpNrx2eZvN7H1Bel-uYii9pDtPkeCmKlNP6PC-YxNvt2KWTykrob72mYTXEvXWV1jwZWkuXLXoA2PsHrIV15JIHP-ur8U5pHFqYvKEVJVXFbpI5PcYEXBgxIlyRqPUz53tzEG4RKUm-4UQfhWtkDj5qkXosQKGzNJzI7xPcT_aGuJcQNxKJhow&__tn__=k*F&tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрій Камельчук</a></p>

Фото © Facebook / Юрій Камельчук

С докладом о ковид-паспортах на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступит отрицавший существование коронавируса депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике "Ковид-паспорта и сертификаты" от политической группы "Европейская народная партия" в дебатах на сессии ПАСЕ. Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, правами человека и возможностями бизнеса, особенностями отдыха, что актуально особенно летом", — написал депутат.

Подписчики Камельчука припомнили его поддержку конспирологической теории о том, что CoViD-19 — выдуманная болезнь. Об этом политик писал ещё в конце прошлого года, выражая недоверие вакцинам.

"Так вот она какая биполярочка!!!" написала Светлана Фомкина.

Некоторые задали вопрос, почему же всё-таки депутат решил изменить своё мнение в отношении коронавируса. Ему в шутку посоветовали во время выступления скрестить пальцы.

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А в конце апреля Камельчук комментировал марш радикалов в центре Киева. Он заявлял, что считает хорошей идеей почтить память членов "патриотических сил", которые "пытались защитить Украину от Советской армии".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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