"Биполярочка": Отрицавший коронавирус украинский политик выступит в ПАСЕ по ковид-паспортам
Некогда он утверждал, что не доверяет ни одной вакцине, а теперь рассуждает о необходимости баланса между коронавирусными ограничениями и потребностями населения.
Фото © Facebook / Юрій Камельчук
С докладом о ковид-паспортах на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступит отрицавший существование коронавируса депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в "Фейсбуке".
"Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике "Ковид-паспорта и сертификаты" от политической группы "Европейская народная партия" в дебатах на сессии ПАСЕ. Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, правами человека и возможностями бизнеса, особенностями отдыха, что актуально особенно летом", — написал депутат.
Подписчики Камельчука припомнили его поддержку конспирологической теории о том, что CoViD-19 — выдуманная болезнь. Об этом политик писал ещё в конце прошлого года, выражая недоверие вакцинам.
"Так вот она какая биполярочка!!!" — написала Светлана Фомкина.
Некоторые задали вопрос, почему же всё-таки депутат решил изменить своё мнение в отношении коронавируса. Ему в шутку посоветовали во время выступления скрестить пальцы.
А в конце апреля Камельчук комментировал марш радикалов в центре Киева. Он заявлял, что считает хорошей идеей почтить память членов "патриотических сил", которые "пытались защитить Украину от Советской армии".
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