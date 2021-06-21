Россиянина обвинили в незаконном экспорте из США военного оборудования

В США предъявили обвинения в сговоре с целью нелегального экспорта в Россию военного оборудования. Фигурантами дела стали пять человек, в том числе россиянин. Об этом сообщили в Минюсте Штатов.

На сайте министерства раскрыты имена обвиняемых. Это в том числе проживающие в Иллинойсе 59-летняя Елена Шифрина и 55-летний Владимир Придача, их гражданство не уточняется. Россиянину 45 лет, его зовут Борис Полосин. Также в деле фигурируют граждане Израиля: 52-летний Владимир Гохман и 39-летний Игорь Панчерников.

По версии прокуратуры, у них был сговор с целью вывоза в Россию приборов ночного видения и тепловизионных прицелов. По американскому законодательству в случае признания их виновными фигурантам дела грозит до 20 лет тюрьмы.