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Россиянина обвинили в незаконном экспорте из США военного оборудования

По версии прокуратуры, он с сообщниками был задействован в схеме по вывозу приборов ночного видения и прицелов.

21 июня, 19:54

Фото © Pixabay

В США предъявили обвинения в сговоре с целью нелегального экспорта в Россию военного оборудования. Фигурантами дела стали пять человек, в том числе россиянин. Об этом сообщили в Минюсте Штатов.

На сайте министерства раскрыты имена обвиняемых. Это в том числе проживающие в Иллинойсе 59-летняя Елена Шифрина и 55-летний Владимир Придача, их гражданство не уточняется. Россиянину 45 лет, его зовут Борис Полосин. Также в деле фигурируют граждане Израиля: 52-летний Владимир Гохман и 39-летний Игорь Панчерников.

В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы за мошенничество и хакерский взлом

В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы за мошенничество и хакерский взлом

По версии прокуратуры, у них был сговор с целью вывоза в Россию приборов ночного видения и тепловизионных прицелов. По американскому законодательству в случае признания их виновными фигурантам дела грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее Лайф сообщал, что в Дании россиянина приговорили к трём годам тюрьмы за "шпионаж" в пользу РФ. По версии следователей, мужчина якобы передавал сведения о технологиях в сфере энергетики.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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