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Эрдоган озвучил возможный сценарий развала НАТО

По мнению турецкого лидера, Анкара полностью выполняет свои обязательства в альянсе.

21 июня, 19:36
<p>Фото © ТАСС/ЕРА</p>

Фото © ТАСС/ЕРА

Без Турции существование НАТО может оказаться под вопросом. Такое мнение, комментируя итоги прошедшего 14 июня в Брюсселе саммита НАТО, высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить свою силу, но и своё существование. Турция полностью выполняет свои обязательства перед альянсом. Она признаёт важность сохранения НАТО, несмотря на то что была оставлена в одиночестве в то время, когда ей больше всего нужна поддержка", — сказал Трамп в ходе телеобращения.

Турецкий лидер подчеркнул, что в некоторых конфликтах НАТО не смогла проявить сильную волю, ожидаемую от альянса. Это, по мнению Эрдогана, можно было наблюдать в ходе региональных кризисов в Ираке, Сирии, Палестине и Ливии.

"Во время переговоров в ходе саммита мы ещё раз указали на то, что понимание "плохие террористы хорошие террористы" неверное", — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер ожидает от НАТО большего вклада в борьбу с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана на южных границах страны.

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Ранее Эрдоган допустил возможность размещения военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения. Однако перед этим главы государств должны провести переговоры по данной теме с президентом РФ Владимиром Путиным.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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