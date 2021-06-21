Эрдоган озвучил возможный сценарий развала НАТО

Без Турции существование НАТО может оказаться под вопросом. Такое мнение, комментируя итоги прошедшего 14 июня в Брюсселе саммита НАТО, высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить свою силу, но и своё существование. Турция полностью выполняет свои обязательства перед альянсом. Она признаёт важность сохранения НАТО, несмотря на то что была оставлена в одиночестве в то время, когда ей больше всего нужна поддержка", — сказал Трамп в ходе телеобращения.

Турецкий лидер подчеркнул, что в некоторых конфликтах НАТО не смогла проявить сильную волю, ожидаемую от альянса. Это, по мнению Эрдогана, можно было наблюдать в ходе региональных кризисов в Ираке, Сирии, Палестине и Ливии.

"Во время переговоров в ходе саммита мы ещё раз указали на то, что понимание "плохие террористы — хорошие террористы" неверное", — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер ожидает от НАТО большего вклада в борьбу с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана на южных границах страны.