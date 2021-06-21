ФСБ рассекретила материалы о преступлениях нацистов в Ростовской области
Опубликованы цифровые копии архивных документов, которые свидетельствуют о преступлениях гитлеровцев в этом регионе с 1941 по 1943 год.
Фото © Picture Post / Hulton Archive / Getty Images
Архив управления ФСБ России по Ростовской области обнародовал документы о бесчинствах, которыми занимались нацисты в годы Великой Отечественной войны на территории нынешней Ростовской области.
На сайте управления поясняется, что материалы опубликованы в рамках проекта "Без срока давности", стартовавшего в марте прошлого года с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения Советского Союза — жертв военных преступлений гитлеровцев и их пособников.
Материалы в документах были собраны специалистами отделов НКВД, включая доклады от 1943 года начальника УНКВД по Ростовской области комиссара ГБ С.В. Покотило.
В своём отчёте замнаркому внутренних дел СССР комиссару ГБ 1-го ранга В.Н. Меркулову Покотило пишет, что в одной только городской тюрьме 14 февраля 1943 года, когда Ростов-на-Дону освободила Красная армия, бойцы обнаружили 1154 расстрелянных и замученных гитлеровцами горожанина. Из общего количества тел 370 находились в яме, 303 — во дворе. Ещё 346 трупов были среди развалин взорванного здания. Из этого количества 55 человек были несовершеннолетними.
В целом отчёт затрагивает 30 районов Ростовской области — и в каждом из них творились похожие зверства. В документах можно найти и справки об арестах агентов и предателей, общее число которых в мае 1943 года составило 7186 человек.
Ранее сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны в преддверии 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР рассказали, каким было 22 июня 1941 года. Своими воспоминаниями они поделились с активистами "Единой России" и движения "Волонтёры Победы".
Лента новостей
"Мы замолкаем, глядя в небеса": Накануне Дня памяти и скорби Российское движение школьников провело акцию у мемориала "Героям-панфиловцам" в Подмосковье
сегодня в 19:18
В Подмосковье масштабный пожар охватил склад с плёнкой
сегодня в 19:13
В РАН предостерегли от "вакцинного винегрета" при повторной прививке от ковида
сегодня в 19:07
Комментариев: 0