ФСБ рассекретила материалы о преступлениях нацистов в Ростовской области

Архив управления ФСБ России по Ростовской области обнародовал документы о бесчинствах, которыми занимались нацисты в годы Великой Отечественной войны на территории нынешней Ростовской области.

На сайте управления поясняется, что материалы опубликованы в рамках проекта "Без срока давности", стартовавшего в марте прошлого года с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения Советского Союза — жертв военных преступлений гитлеровцев и их пособников.

Материалы в документах были собраны специалистами отделов НКВД, включая доклады от 1943 года начальника УНКВД по Ростовской области комиссара ГБ С.В. Покотило.

В своём отчёте замнаркому внутренних дел СССР комиссару ГБ 1-го ранга В.Н. Меркулову Покотило пишет, что в одной только городской тюрьме 14 февраля 1943 года, когда Ростов-на-Дону освободила Красная армия, бойцы обнаружили 1154 расстрелянных и замученных гитлеровцами горожанина. Из общего количества тел 370 находились в яме, 303 — во дворе. Ещё 346 трупов были среди развалин взорванного здания. Из этого количества 55 человек были несовершеннолетними.

В целом отчёт затрагивает 30 районов Ростовской области — и в каждом из них творились похожие зверства. В документах можно найти и справки об арестах агентов и предателей, общее число которых в мае 1943 года составило 7186 человек.