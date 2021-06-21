Накануне Дня памяти и скорби РДШ провело акцию у мемориала "Героям-панфиловцам" в Подмосковье. Видео © Пресс-служба Российского движения школьников

В преддверии Дня памяти и скорби 22 июня на территории мемориального комплекса "Героям-панфиловцам", расположенного в посёлке Дубосеково Волоколамского района Подмосковья, активисты Российского движения школьников провели патриотическую акцию "Мы замолкаем, глядя в небеса". Подробно об этом событии рассказали в пресс-службе РДШ.

Акция, посвящённая 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, началась с минуты молчания. После торжественного возложения венков к мемориалу и зажжения лампад в форме цифры 22 активисты РДШ развернули пятнадцатиметровое полотнище цвета чистого неба, на котором баллончиками нарисовали стаю журавлей, символизирующих советских воинов, павших в годы ВОВ. Затем ребята прикрепили ткань к большому воздушному шару и ровно в четыре часа утра запустили его в небо под песню Марка Бернеса "Журавли".

"Своими руками мы создали это полотно, чтобы почтить память героев. Их нет среди нас, но символ их подвига навсегда останется с нами. Сегодня белые журавли взмыли в небо и смотрят на нас сверху в назидание потомкам. Война не должна повториться, а поэтому не может быть забыта", — сказал активист РДШ Александр Бураков.

Как уточнили в детско-юношеской организации, решение провести памятную акцию раньше 22-го числа было принято в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в стране.

Общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана по указу президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Её цель заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе принятых в российском обществе ценностей. На данный момент РДШ объединяет более 800 тысяч детей и 19 тысяч образовательных учреждений из 85 субъектов РФ, а также реализует 27 федеральных проектов в сферах экологии, добровольчества, медиа, спорта, дизайна и самоуправления. При этом три из них входят в национальный проект "Образование".