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Акция "Сад памяти" финишировала у Брестской крепости

Её участники высадили свыше 30 миллионов деревьев. Сегодня активисты подвели итоги памятному мероприятию и вспомнили героев Великой Отечественной войны.

21 июня, 19:01

Сегодня в белорусском Бресте финишировала международная акция "Сад памяти". Молодёжь Союзного государства и почётные гости заложили аллею из полусотни саженцев елей и сосны на территории, прилегающей к мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой".

"Планировалось высадить 27 миллионов деревьев от Владивостока до Бреста в память о жертвах Великой Отечественной. Высадили уже более 30 миллионов. Это ещё не конец", — отметил первый секретарь центрального комитета общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодёжи" (БРСМ) Дмитрий Воронюк во время торжественной церемонии закрытия акции.

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Белоруссия и Россия будут вместе противодействовать попыткам фальсификации истории Великой Победы и героизации нацизма, подчеркнул Воронюк. По его словам, саженцы "Сада памяти" олицетворяют молодое поколение Союзного государства. И самое главное, отметил представитель БРСМ, необходимо, чтобы "молодёжь крепко врастала своими корнями в традиции, бережно сохраняла их и несла плоды своей работы во имя прекрасного будущего".

Напомним, что "Сад памяти" ранее прошёл в День Победы. В мероприятии приняли участие жители российских регионов, а также Бельгии, Марокко и других стран.

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Акция "Сад памяти" — проект всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы, который охватил более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Белоруссию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Алжир и многие другие.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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