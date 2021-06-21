Акция "Сад памяти" финишировала у Брестской крепости

Сегодня в белорусском Бресте финишировала международная акция "Сад памяти". Молодёжь Союзного государства и почётные гости заложили аллею из полусотни саженцев елей и сосны на территории, прилегающей к мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой".

"Планировалось высадить 27 миллионов деревьев от Владивостока до Бреста в память о жертвах Великой Отечественной. Высадили уже более 30 миллионов. Это ещё не конец", — отметил первый секретарь центрального комитета общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодёжи" (БРСМ) Дмитрий Воронюк во время торжественной церемонии закрытия акции.

Белоруссия и Россия будут вместе противодействовать попыткам фальсификации истории Великой Победы и героизации нацизма, подчеркнул Воронюк. По его словам, саженцы "Сада памяти" олицетворяют молодое поколение Союзного государства. И самое главное, отметил представитель БРСМ, необходимо, чтобы "молодёжь крепко врастала своими корнями в традиции, бережно сохраняла их и несла плоды своей работы во имя прекрасного будущего".

Напомним, что "Сад памяти" ранее прошёл в День Победы. В мероприятии приняли участие жители российских регионов, а также Бельгии, Марокко и других стран.