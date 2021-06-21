Госдеп уточнил сроки возвращения посла США в Москву
Его российский коллега Анатолий Антонов уже прибыл в посольство в Вашингтоне накануне после трёхмесячного отсутствия.
Джон Салливан. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Посол США в России Джон Салливан вернётся в Москву на этой неделе. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
"Посол Салливан вернётся в Москву на этой неделе", — сказал журналистам на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Он заверил, что Вашингтон "остаётся привержен открытым каналам связи с российским правительством", чтобы обеспечить продвижение интересов США и снизить риски в двусторонних отношениях. Также Прайс приветствовал тот факт, что посол России в США Анатолий Антонов уже вернулся к работе в Вашингтоне.
Напомним, Антонов вернулся в Москву из США 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.
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