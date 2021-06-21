Госдеп уточнил сроки возвращения посла США в Москву

Посол США в России Джон Салливан вернётся в Москву на этой неделе. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

"Посол Салливан вернётся в Москву на этой неделе", — сказал журналистам на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он заверил, что Вашингтон "остаётся привержен открытым каналам связи с российским правительством", чтобы обеспечить продвижение интересов США и снизить риски в двусторонних отношениях. Также Прайс приветствовал тот факт, что посол России в США Анатолий Антонов уже вернулся к работе в Вашингтоне.