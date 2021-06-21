Летняя дача Берии в Грузии ушла с молотка почти за $800 тысяч

В Грузии на аукцион была выставлена летняя дача наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. Участок с заброшенным домом расположен в курортном посёлке Коджори близ Тбилиси. Здание ушло с молотка за 2,5 миллиона лари или более 782 000 долларов. Об этом в беседе с грузинским агентством Сommersant.ge сообщил Иванэ Барбакадзе — директор компании "Иберотель", которая приобрела дачу.

Коджорская дача, построенная во времена царской России, была выставлена на торги Министерством экономики Грузии в рамках программы приватизации госимущества. Общая площадь дома и прилегающей к нему территории составляет более 22 тысяч квадратных метров. Здание несколько раз переделывали. Оно было правительственной дачей советских высших чинов, а после распада СССР его видоизменили под детский лагерь. Позднее участок оказался заброшен, при этом оставался на балансе государства.

Новые владельцы пока не знают, что делать с приобретением. Для этого будут проводиться консультации с бизнес-партнёрами "Иберотеля".

"Когда мы окончательно договоримся с партнёрами, тогда сообщим подробности. Я не знаю, когда у нас будет более подробная информация. Это не от нас зависит. Мы до сих пор ведём переговоры с тем, кто на самом деле должен развивать эту территорию", — объяснил Барбакадзе.