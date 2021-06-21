В Подмосковье масштабный пожар охватил склад с плёнкой
В небо поднимается огромный столб чёрного густого дыма, он виден за многие километры.
В Подмосковье масштабный пожар охватил склад с плёнкой. Видео © LIFE
В Подмосковье, в посёлке Тучково, загорелся склад с плёнкой. По данным Лайфа, изначально площадь горения составляла около 250 кв. м, но уже вскоре выросла более чем в десять раз — до трёх тысяч квадратных метров.
Два человека смогли самостоятельно покинуть опасную зону, о каких-либо пострадавших информация не поступала. В МЧС уточнили, что возгорание произошло на кирпичном заводе в Технологическом проезде, 6.
Ранее в Новосибирске из-за пожара в бараке эвакуировали около 80 человек. Сильный ветер мог привести к возгоранию соседних домов. Сотрудникам МЧС удалось этого не допустить.
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