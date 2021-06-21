НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Подмосковье масштабный пожар охватил склад с плёнкой

В небо поднимается огромный столб чёрного густого дыма, он виден за многие километры.

21 июня, 19:13

В Подмосковье масштабный пожар охватил склад с плёнкой. Видео © LIFE

В Подмосковье, в посёлке Тучково, загорелся склад с плёнкой. По данным Лайфа, изначально площадь горения составляла около 250 кв. м, но уже вскоре выросла более чем в десять раз — до трёх тысяч квадратных метров.

Два человека смогли самостоятельно покинуть опасную зону, о каких-либо пострадавших информация не поступала. В МЧС уточнили, что возгорание произошло на кирпичном заводе в Технологическом проезде, 6.

Месть подаётся с пожаром: Кто может стоять за огненным салютом в Лужниках

Месть подаётся с пожаром: Кто может стоять за огненным салютом в Лужниках

Ранее в Новосибирске из-за пожара в бараке эвакуировали около 80 человек. Сильный ветер мог привести к возгоранию соседних домов. Сотрудникам МЧС удалось этого не допустить.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1