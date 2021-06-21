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В РАН предостерегли от "вакцинного винегрета" при повторной прививке от ковида

Частота таких процедур зависит от особенностей иммунной системы каждого человека. Ревакцинация становится актуальной из-за отсутствия у россиян активного иммунитета к инфекции.

21 июня, 19:07
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Не стоит смешивать разные препараты от коронавируса при ревакцинации. Лучше воспользоваться тем же средством, что и во время первичного похода к врачу. Таким мнением с "Интерфаксом" поделился завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова, председатель правления Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин.

"Винегрет из вакцинации и ревакцинации я бы делать не советовал", — пояснил Чучалин.

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Ревакцинация в настоящее время становится актуальной, поскольку у россиян пока нет активного иммунитета к ковиду, но об этом можно будет говорить после проведения исследований. Частота ревакцинации, в свою очередь, зависит от особенностей иммунной системы каждого человека.

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"К примеру, когда люди болели SARS, у кого-то иммунитет сохранялся аж на протяжении 19 лет. У других он пошёл на убыль через шесть-семь месяцев. У каждого это индивидуально", — отметил Чучалин.

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В вопросе ревакцинации с Чучалиным солидарен вице-президент РАН, куратор медицинского направления Владимир Стародубов. По его мнению, для этой процедуры нежелательно использовать препарат, отличный от того, который пациенту поставили в первый раз. А процедуру повторной вакцинации, возможно, будет необходимо проводить "часто и долго". Главное — следить за уровнем антител.

"Ревакцинироваться можно той вакциной, которую вы делали, в том числе "Спутником лайт". Использовать другой препарат, если вы сделали прививку "Спутником", по-моему, нежелательно", — заявил Стародубов.

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Напомним, в Кремле ранее указали, что вакцинация, как и ревакцинация, от коронавируса в России является неизбежной мерой.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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