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Морскую воду у Ялты признали непригодной для купания

Такое решение вынес Роспотребнадзор на основе анализа, проведённого после масштабного наводнения в городе.

21 июня, 19:29
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Вода в море около Ялты непригодна для купания. Об этом свидетельствуют лабораторные исследования морской воды, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"На сегодня мы получили подтверждение анализов по качеству морской воды о том, что купание в районе Большой Ялты должно быть запрещено", приводит ТАСС слова Пеньковской.

На четырёх пляжах из 86, находящихся в Большой Ялте, ещё идут ремонтные работы. Два пляжа не будут запущены вовсе. Остальные сейчас открыты, но купание на них запрещено.

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Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпали три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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