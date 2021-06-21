Морскую воду у Ялты признали непригодной для купания

Вода в море около Ялты непригодна для купания. Об этом свидетельствуют лабораторные исследования морской воды, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"На сегодня мы получили подтверждение анализов по качеству морской воды о том, что купание в районе Большой Ялты должно быть запрещено", — приводит ТАСС слова Пеньковской.

На четырёх пляжах из 86, находящихся в Большой Ялте, ещё идут ремонтные работы. Два пляжа не будут запущены вовсе. Остальные сейчас открыты, но купание на них запрещено.