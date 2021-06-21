В домах в Петербурге в рекордную 33-градусную жару включили отопление
Как объяснили в управляющей компании, проводится промывка системы, жители о возможных неудобствах предупреждены не были.
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Градуса в жаркий денёк для жителей нескольких домов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга добавили местные коммунальщики. В разгар летнего пекла в Северной столице в квартирах на весь день включили отопление, передаёт РИА "Новости".
По словам возмущённых жильцов, их заранее информировали лишь о том, что в домах проводится промывка систем отопления, а с 10 часов утра и до окончания работ возможен прогрев батарей. О том, что отопление включат, не было сказано ни слова.
"Промывка началась, ничего не можем сделать, батареи отключим после 15 часов", — заявили в управляющей компании "Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района", добавив, что график работ был согласован ещё несколько месяцев назад, а погодные условия — не причина для его изменения.
По ощущениям тех, кто вынужден был оставаться дома, температура в квартирах превышала 30 градусов. Открытые окна никак не спасали "горячую" ситуацию.
Ранее Лайф рассказывал, как спастись в жару без кондиционера. Известно, что в ряде регионов России аномально жаркое лето — температура выше 30 градусов и почти полное отсутствие дождей. Сколько продлится такая погода, пока не известно. Что делать, если в доме или квартире нет кондиционера? Лайф разбирался, как спастись от жары.
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