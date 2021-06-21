НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В домах в Петербурге в рекордную 33-градусную жару включили отопление

Как объяснили в управляющей компании, проводится промывка системы, жители о возможных неудобствах предупреждены не были.

21 июня, 19:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Градуса в жаркий денёк для жителей нескольких домов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга добавили местные коммунальщики. В разгар летнего пекла в Северной столице в квартирах на весь день включили отопление, передаёт РИА "Новости".

По словам возмущённых жильцов, их заранее информировали лишь о том, что в домах проводится промывка систем отопления, а с 10 часов утра и до окончания работ возможен прогрев батарей. О том, что отопление включат, не было сказано ни слова.

"Необычная ситуация": Вильфанд предупредил об аномальной погоде в нескольких регионах

"Необычная ситуация": Вильфанд предупредил об аномальной погоде в нескольких регионах

"Промывка началась, ничего не можем сделать, батареи отключим после 15 часов", — заявили в управляющей компании "Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района", добавив, что график работ был согласован ещё несколько месяцев назад, а погодные условия — не причина для его изменения.
Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о скорой встрече с "атмосферным монстром"

Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о скорой встрече с "атмосферным монстром"

По ощущениям тех, кто вынужден был оставаться дома, температура в квартирах превышала 30 градусов. Открытые окна никак не спасали "горячую" ситуацию.
"Сейчас у нас как в пустыне": Синоптик рассказал, когда в европейской части России спадёт жара

"Сейчас у нас как в пустыне": Синоптик рассказал, когда в европейской части России спадёт жара

Ранее Лайф рассказывал, как спастись в жару без кондиционера. Известно, что в ряде регионов России аномально жаркое лето — температура выше 30 градусов и почти полное отсутствие дождей. Сколько продлится такая погода, пока не известно. Что делать, если в доме или квартире нет кондиционера? Лайф разбирался, как спастись от жары.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о скорой встрече с "атмосферным монстром"

сегодня в 17:07

В России планируют ввести эталонные тарифы на тепло

26 мая, 02:24

"Мы замолкаем, глядя в небеса": Накануне Дня памяти и скорби Российское движение школьников провело акцию у мемориала "Героям-панфиловцам" в Подмосковье

сегодня в 19:18

"Биполярочка": Отрицавший коронавирус украинский политик выступит в ПАСЕ по ковид-паспортам

сегодня в 20:22

В Подмосковье после смерти подростка на пляже мать со вторым сыном попала в аварию

сегодня в 19:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1