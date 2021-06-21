В домах в Петербурге в рекордную 33-градусную жару включили отопление

Градуса в жаркий денёк для жителей нескольких домов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга добавили местные коммунальщики. В разгар летнего пекла в Северной столице в квартирах на весь день включили отопление, передаёт РИА "Новости".

По словам возмущённых жильцов, их заранее информировали лишь о том, что в домах проводится промывка систем отопления, а с 10 часов утра и до окончания работ возможен прогрев батарей. О том, что отопление включат, не было сказано ни слова.

"Промывка началась, ничего не можем сделать, батареи отключим после 15 часов", — заявили в управляющей компании "Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района", добавив, что график работ был согласован ещё несколько месяцев назад, а погодные условия — не причина для его изменения.

По ощущениям тех, кто вынужден был оставаться дома, температура в квартирах превышала 30 градусов. Открытые окна никак не спасали "горячую" ситуацию.