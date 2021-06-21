Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о скорой встрече с "атмосферным монстром"

Жителям Центральной России предстоят испытания погодой. В ближайшие дни ожидается пятый рекордный максимум всего июня, предыдущее достижение держится с далёкого 1901 года, когда температура поднималась до +34,7 градуса. Об этом в разговоре с Лайфом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Из-за перегрева подстилающей поверхности в атмосфере к 26 июня образуются своеобразные цилиндрические бублики. В результате как разновидность грозовых облаков могут сформироваться мозаичные суперячейки, характеризующиеся мезоциклоном высотой до 13 тысяч метров.

"От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит. Это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал. И даже не исключая, что местами возможен ураган", — объяснил Евгений Тишковец.

Пока с точки зрения метеорологии точно указать место и время встречи с "небесным чудовищем" невозможно. Вычислить предстоящее погодное явление с высокой достоверностью можно за сутки-двое до планируемого события. Но, как предупреждает специалист, уже сейчас нужно быть готовыми к предстоящим испытаниям.

Кроме того, жителям Центральной России в ближайшие дни предстоит окунуться в тропическую жару, которая будет только усиливаться. Подобного не случалось в июне уже 120 лет.

По словам Евгения Тишковца, 30-градусный зной, который держится в большей части региона и на 13–15 градусов превышает климатическую норму, будет отмечаться до конца текущей недели.