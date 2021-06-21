НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о скорой встрече с "атмосферным монстром"

"Небесный гость" принесёт с собой опасный набор стихийных явлений, таких как сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер. Местами возможен даже ураган.

21 июня, 17:07
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Жителям Центральной России предстоят испытания погодой. В ближайшие дни ожидается пятый рекордный максимум всего июня, предыдущее достижение держится с далёкого 1901 года, когда температура поднималась до +34,7 градуса. Об этом в разговоре с Лайфом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Из-за перегрева подстилающей поверхности в атмосфере к 26 июня образуются своеобразные цилиндрические бублики. В результате как разновидность грозовых облаков могут сформироваться мозаичные суперячейки, характеризующиеся мезоциклоном высотой до 13 тысяч метров.

"Сейчас у нас как в пустыне": Синоптик рассказал, когда в европейской части России спадёт жара

"Сейчас у нас как в пустыне": Синоптик рассказал, когда в европейской части России спадёт жара

"От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит. Это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал. И даже не исключая, что местами возможен ураган", — объяснил Евгений Тишковец.

Пока с точки зрения метеорологии точно указать место и время встречи с "небесным чудовищем" невозможно. Вычислить предстоящее погодное явление с высокой достоверностью можно за сутки-двое до планируемого события. Но, как предупреждает специалист, уже сейчас нужно быть готовыми к предстоящим испытаниям.

"Необычная ситуация": Вильфанд предупредил об аномальной погоде в нескольких регионах

"Необычная ситуация": Вильфанд предупредил об аномальной погоде в нескольких регионах

Кроме того, жителям Центральной России в ближайшие дни предстоит окунуться в тропическую жару, которая будет только усиливаться. Подобного не случалось в июне уже 120 лет.

По словам Евгения Тишковца, 30-градусный зной, который держится в большей части региона и на 13–15 градусов превышает климатическую норму, будет отмечаться до конца текущей недели.

Ранее Лайф рассказывал о советах диетолога, которые помогут обезопасить себя от проблем со здоровьем в жару. По словам медика, в первую очередь необходимо соблюдать норму употребления чая и кофе. А жажду нужно утолять только чистой водой.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Офтальмолог рассказала о рисках использования контактных линз в жару

сегодня в 14:09

Власти Москвы предупредили горожан об ураганном ветре и призвали оставаться дома

6 мая, 12:48

Стало известно, у какой категории людей больше всего антител к коронавирусу

сегодня в 16:04

В Турции с 1 июля отменят введённый из-за ковида комендантский час

сегодня в 17:15

В России признали нежелательной американскую НПО Bard College, сотрудничающую с Соросом

сегодня в 17:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1