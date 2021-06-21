Путин и Инфантино не обсуждали скандальную форму сборной Украины

Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино на прошедшей сегодня встрече в Кремле не обсуждали скандальную форму сборной Украины на Евро-2020. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре в 2022 году. Затрагивалась тема наследия российского чемпионата мира по футболу, а также предстоящее мировое первенство по пляжному футболу, которое пройдёт в России в августе.