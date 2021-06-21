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Путин и Инфантино не обсуждали скандальную форму сборной Украины

В ходе встречи в Кремле стороны обменялись мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре в 2022 году, а также предстоящее мировое первенство по пляжному футболу, которое пройдёт в России в августе.

21 июня, 16:54
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET, © ТАСС/Михаил Метцель</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET, © ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино на прошедшей сегодня встрече в Кремле не обсуждали скандальную форму сборной Украины на Евро-2020. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет",  сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре в 2022 году. Затрагивалась тема наследия российского чемпионата мира по футболу, а также предстоящее мировое первенство по пляжному футболу, которое пройдёт в России в августе.

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Напомним, что 6 июня сборная Украины презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!" На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. Однако УЕФА всё-таки обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава!", размещённый на внутренней стороне воротника. Требование объяснили тем, что в сочетании с надписью "Слава Украине!" он несёт явный политический смысл.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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