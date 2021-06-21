Вассерман рассказал Лайфу, над чем будет работать, если станет депутатом

Участие в выборах в качестве самовыдвиженца увеличит шансы на победу, отметил политолог.

В случае попадания в Госдуму российский публицист, журналист и политолог Анатолий Вассерман постарается работать в составе Комитета по образованию и науке. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

"Несколько инициатив есть. Скажем, уже собрано 30 тысяч подписей за восстановление прежнего пенсионного возраста. И главное, что я объясняю, почему повышение пенсионного возраста не решает ни одного реального вопроса. Так что полагаю, что мне есть что предложить избирателям. Я уже ранее говорил, что если мне удастся избраться, то я постараюсь работать в Комитете по образованию и науке, поскольку от них зависит практически всё остальное", — объяснил Вассерман.

По словам публициста, поскольку он собирается идти на выборы от 205-го избирательного округа Москвы в качестве самовыдвиженца, то у него больше шансов победить, чем у кандидатов от партий. Такой вывод политолог сделал на основе "доступных социологических данных". Как отметил Вассерман, лучше на ранней стадии проверить свои возможности, чем огорчить большое количество людей.

"Если мне не удастся так собрать необходимое количество подписей в таком качестве, тогда мне и подавно не удастся набрать необходимое количество голосов. А значит, и вся избирательная кампания потеряет смысл. Лучше провериться на достаточно ранней стадии, когда ещё не слишком много народа связалось со мной и я не слишком много надежд могу не оправдать", — отметил политолог.

Говоря о шансах на победу, Вассерман вспомнил анекдот про вопрос блондинке о вероятности встречи с динозавром на улице.

"Она отвечает: "50 на 50. Или встречу, или нет". Я не считаю возможным оценивать шансы тех дел, в которых так или иначе участвую сам", — пояснил свою позицию политолог.