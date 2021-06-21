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Регион
Опубликовано 21 июня 2021, 19:44

Вассерман рассказал Лайфу, над чем будет работать, если станет депутатом

Фото © ТАСС / Игорь Генералов

Фото © ТАСС / Игорь Генералов

Участие в выборах в качестве самовыдвиженца увеличит шансы на победу, отметил политолог.

В случае попадания в Госдуму российский публицист, журналист и политолог Анатолий Вассерман постарается работать в составе Комитета по образованию и науке. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

Вассерман решил баллотироваться в Госдуму как самовыдвиженец
Вассерман решил баллотироваться в Госдуму как самовыдвиженец

"Несколько инициатив есть. Скажем, уже собрано 30 тысяч подписей за восстановление прежнего пенсионного возраста. И главное, что я объясняю, почему повышение пенсионного возраста не решает ни одного реального вопроса. Так что полагаю, что мне есть что предложить избирателям. Я уже ранее говорил, что если мне удастся избраться, то я постараюсь работать в Комитете по образованию и науке, поскольку от них зависит практически всё остальное", — объяснил Вассерман.

По словам публициста, поскольку он собирается идти на выборы от 205-го избирательного округа Москвы в качестве самовыдвиженца, то у него больше шансов победить, чем у кандидатов от партий. Такой вывод политолог сделал на основе "доступных социологических данных". Как отметил Вассерман, лучше на ранней стадии проверить свои возможности, чем огорчить большое количество людей.

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"Если мне не удастся так собрать необходимое количество подписей в таком качестве, тогда мне и подавно не удастся набрать необходимое количество голосов. А значит, и вся избирательная кампания потеряет смысл. Лучше провериться на достаточно ранней стадии, когда ещё не слишком много народа связалось со мной и я не слишком много надежд могу не оправдать", — отметил политолог.

Говоря о шансах на победу, Вассерман вспомнил анекдот про вопрос блондинке о вероятности встречи с динозавром на улице.

"Она отвечает: "50 на 50. Или встречу, или нет". Я не считаю возможным оценивать шансы тех дел, в которых так или иначе участвую сам", — пояснил свою позицию политолог.

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Кристина Шайдуллина
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