Девушки, курившие кальян под окнами челябинской многоэтажки, показали травмы от нападения соседа с ремнём. Видео © LIFE

Подруги, которых избил ремнём сосед в челябинском ЖК "Академ Riverside", продемонстрировали Лайфу синяки и кровоподтёки — последствия потасовки.

На кадрах видно, что у одной из пострадавших огромные синяки на плече и спине. Судя по всему, ей досталось от разъярённого мужчины больше остальных. Другой девушке удар прилетел в грудь, а третья "отделалась" ушибами на руках. К слову, подруги уже зафиксировали травмы и написали заявление в полицию.

В МВД Челябинска Лайфу сообщили, что извещены об инциденте и в настоящее время проводят проверку по факту произошедшего. Причины и обстоятельства возникшего конфликта устанавливаются.

