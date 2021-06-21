"Допекли мужика": Весёлые тусовщицы, курившие кальян под окнами многоэтажки, показали травмы от соседского ремня
Обе стороны конфликта написали друг на друга заявления в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Девушки, курившие кальян под окнами челябинской многоэтажки, показали травмы от нападения соседа с ремнём. Видео © LIFE
Подруги, которых избил ремнём сосед в челябинском ЖК "Академ Riverside", продемонстрировали Лайфу синяки и кровоподтёки — последствия потасовки.
На кадрах видно, что у одной из пострадавших огромные синяки на плече и спине. Судя по всему, ей досталось от разъярённого мужчины больше остальных. Другой девушке удар прилетел в грудь, а третья "отделалась" ушибами на руках. К слову, подруги уже зафиксировали травмы и написали заявление в полицию.
В МВД Челябинска Лайфу сообщили, что извещены об инциденте и в настоящее время проводят проверку по факту произошедшего. Причины и обстоятельства возникшего конфликта устанавливаются.
Как ранее писал Лайф, мужчина набросился с ремнём на компанию подруг, куривших кальян под окнами многоэтажки. Россиянин решил таким образом их наказать. По его мнению, они себя громко вели. Наказание в виде порки неадекват сопроводил нецензурной лексикой в адрес испуганных девушек. Позднее мы узнали, с чего начался конфликт между челябинками и отхлеставшим их ремнём неадекватом. Как утверждает одна из участниц потасовки, разъярённый мужчина сначала выкрикивал угрозы с балкона, а вскоре перешёл к действиям.
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