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"Допекли мужика": Весёлые тусовщицы, курившие кальян под окнами многоэтажки, показали травмы от соседского ремня

Обе стороны конфликта написали друг на друга заявления в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

21 июня, 16:58

Девушки, курившие кальян под окнами челябинской многоэтажки, показали травмы от нападения соседа с ремнём. Видео © LIFE

Подруги, которых избил ремнём сосед в челябинском ЖК "Академ Riverside", продемонстрировали Лайфу синяки и кровоподтёки — последствия потасовки.

На кадрах видно, что у одной из пострадавших огромные синяки на плече и спине. Судя по всему, ей досталось от разъярённого мужчины больше остальных. Другой девушке удар прилетел в грудь, а третья "отделалась" ушибами на руках. К слову, подруги уже зафиксировали травмы и написали заявление в полицию.

"Наказавший" ремнём трёх девушек челябинец написал на них встречное заявление в полицию

"Наказавший" ремнём трёх девушек челябинец написал на них встречное заявление в полицию

В МВД Челябинска Лайфу сообщили, что извещены об инциденте и в настоящее время проводят проверку по факту произошедшего. Причины и обстоятельства возникшего конфликта устанавливаются.


Как ранее писал Лайф, мужчина набросился с ремнём на компанию подруг, куривших кальян под окнами многоэтажки. Россиянин решил таким образом их наказать. По его мнению, они себя громко вели. Наказание в виде порки неадекват сопроводил нецензурной лексикой в адрес испуганных девушек. Позднее мы узнали, с чего начался конфликт между челябинками и отхлеставшим их ремнём неадекватом. Как утверждает одна из участниц потасовки, разъярённый мужчина сначала выкрикивал угрозы с балкона, а вскоре перешёл к действиям.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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