Автоэксперт спрогнозировал рост спроса на ОСАГО из-за отмены обязательного техосмотра
Увеличение интереса к полису объясняется тем, что до реформы его нельзя было получить без проверки состояния машины. Из-за этого некоторые автолюбители ездили без страховки.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Автоэксперт Владимир Сажин отметил, что цель отмены прохождения обязательного техосмотра для оформления полиса ОСАГО заключается в том, чтобы разорвать связь между проверкой состояния автомобиля и покупкой полиса. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По его словам, важно изменить отношение к осмотру автомобилей. Это объясняется тем, что любая машина, покидая салон, теряет в своей стоимости 20%. А техническое состояние такого автомобиля может измениться за первые десять минут, отмечает Владимир Сажин.
"С 1 марта 2022 года предусмотрена ответственность за управление машины без техосмотра в размере двух тысяч рублей", — напомнил автоэксперт.
Напомним, 15 июня Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Так, согласно принятому документу для получения полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа текущего года.
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