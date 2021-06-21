Автоэксперт спрогнозировал рост спроса на ОСАГО из-за отмены обязательного техосмотра

Автоэксперт Владимир Сажин отметил, что цель отмены прохождения обязательного техосмотра для оформления полиса ОСАГО заключается в том, чтобы разорвать связь между проверкой состояния автомобиля и покупкой полиса. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По его словам, важно изменить отношение к осмотру автомобилей. Это объясняется тем, что любая машина, покидая салон, теряет в своей стоимости 20%. А техническое состояние такого автомобиля может измениться за первые десять минут, отмечает Владимир Сажин.

"С 1 марта 2022 года предусмотрена ответственность за управление машины без техосмотра в размере двух тысяч рублей", — напомнил автоэксперт.