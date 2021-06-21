В Подмосковье после смерти подростка на пляже мать со вторым сыном попала в аварию

В подмосковном Серпухове утонул 14-летний мальчик. Как утверждают очевидцы, спасателей в этот момент рядом не оказалось, достали его из воды в одежде. Предположительно, он оступился на берегу и упал в воду. Мама ребёнка вместе со старшим сыном вскоре после этого попали в аварию: они так спешили, что попытались проехать перекрёсток на красный сигнал светофора.