В Подмосковье после смерти подростка на пляже мать со вторым сыном попала в аварию
Женщина в реанимации, её старший сын, который был за рулём, госпитализирован с переломами таза.
В Подмосковье после смерти подростка на пляже мать со вторым сыном попала в аварию. Видео © Соцсети
В подмосковном Серпухове утонул 14-летний мальчик. Как утверждают очевидцы, спасателей в этот момент рядом не оказалось, достали его из воды в одежде. Предположительно, он оступился на берегу и упал в воду. Мама ребёнка вместе со старшим сыном вскоре после этого попали в аварию: они так спешили, что попытались проехать перекрёсток на красный сигнал светофора.
В Подмосковье после смерти подростка на пляже мать со вторым сыном попала в аварию. Видео © ЧП Серпухов
По данным Лайфа, в момент аварии мать и старший сын ехали с места трагедии. Как сообщают в соцсетях, женщине стало плохо — и находящийся за рулём молодой человек хотел как можно быстрее доставить её в больницу.
Ранее Лайф сообщал, что в Хабаровске подросток упал с надувного матраса в озеро и утонул. Плавсредство внезапно перевернулось, мальчик очутился в воде. Прибывшие на место спасатели нашли тело школьника.
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