НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Подмосковье после смерти подростка на пляже мать со вторым сыном попала в аварию

Женщина в реанимации, её старший сын, который был за рулём, госпитализирован с переломами таза.

21 июня, 19:58

В Подмосковье после смерти подростка на пляже мать со вторым сыном попала в аварию. Видео © Соцсети

В подмосковном Серпухове утонул 14-летний мальчик. Как утверждают очевидцы, спасателей в этот момент рядом не оказалось, достали его из воды в одежде. Предположительно, он оступился на берегу и упал в воду. Мама ребёнка вместе со старшим сыном вскоре после этого попали в аварию: они так спешили, что попытались проехать перекрёсток на красный сигнал светофора.

В Подмосковье после смерти подростка на пляже мать со вторым сыном попала в аварию. Видео © ЧП Серпухов

По данным Лайфа, в момент аварии мать и старший сын ехали с места трагедии. Как сообщают в соцсетях, женщине стало плохо — и находящийся за рулём молодой человек хотел как можно быстрее доставить её в больницу.

Во Владивостоке 15-летний подросток утонул во время дайвинга

Во Владивостоке 15-летний подросток утонул во время дайвинга

Ранее Лайф сообщал, что в Хабаровске подросток упал с надувного матраса в озеро и утонул. Плавсредство внезапно перевернулось, мальчик очутился в воде. Прибывшие на место спасатели нашли тело школьника.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Подмосковье масштабный пожар охватил склад с плёнкой

сегодня в 19:13

"Допекли мужика": Весёлые тусовщицы, курившие кальян под окнами многоэтажки, показали травмы от соседского ремня

сегодня в 16:58

В ХМАО водитель с отрезанным пальцем сел за руль и по дороге в больницу нарвался на патруль

сегодня в 18:14

"Биполярочка": Отрицавший коронавирус украинский политик выступит в ПАСЕ по ковид-паспортам

сегодня в 20:22

Россиянина обвинили в незаконном экспорте из США военного оборудования

сегодня в 19:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1