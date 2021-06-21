Россиян предупредили о туристических мошенниках в Турции

Российских туристов предупредили о мошенниках, которые зарабатывают на отдыхающих в Турции. В Министерстве торговли этой страны рассказали, что обманщики активизировались в социальных сетях, они размещают фальшивые рекламные акции гостиниц.

"Важно проверять правильность предложений о размещении, полученных из социальных сетей или каналов электронной почты, чтобы не стать жертвой аферистов", – приводит совет турецкого ведомства "Турпром"

Путешественников призывают внимательно проверять информацию при онлайн бронировании. Следует обращать внимание на адрес, название и контактную информацию на веб-сайте гостиницы. Нужно убедиться, что информация об объекте или туристическом агентстве зафиксирована профессиональными ассоциациями.

Чтобы избежать неприятных ситуаций и точно не подарить свои деньги мошенникам, Министерство торговли Турции рекомендует осуществлять бронирование через туристические агентства или через веб-сайт объекта. Там предупреждают, что мошенники часто работают через социальные сети, текстовые сообщения, электронную почту. Особенно следует насторожиться, если при попытке бронирования туристов переправляют на телефон или другие средства связи, а не на страницу отеля.