"Венера Боттичелли без раковины": Молодая жена Петросяна взбудоражила подписчиков фото с пляжа
Привыкшие видеть Татьяну в сдержанном образе фанаты оценили её фигуру. За полдня пост набрал больше 7000 лайков и почти 400 отзывов.
Фото © Instagram / bruhunova
Несвойственную своей скромной натуре фотографию с мальдивского пляжа разместила у себя в соцсетях молодая жена артиста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова. Снимок, где она стоит в ярком купальнике на фоне бирюзовой воды, демонстрируя свою ладную фигуру, привёл в восторг фолловеров.
"Красота! Вас Бог поцеловал!!!", "Очаровательная! Купальник — супер, сидит красиво. Фигура — высший класс!", "Вид красивый, купальник прикольный, и сама тоже", "Какая у Вас шикарная фигура", "Русалка!", "Почти "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли!!! Не хватает большой раковины! Но качели тоже подойдут!" — приводит комментарии фанатов портал "Дни.ру".
Поклонники Татьяны привыкли видеть её сдержанный образ, выдержанный. Аудитории молодой избранницы Петросяна также нравится её "способность оставаться естественной в эпоху, когда все остальные знаменитости выглядят идеальными и одинаковыми благодаря достижениям пластической хирургии".
Напомним, ещё в 2018 году стало известно о разводе Петросяна и Степаненко. После этого Евгений Ваганович не стал скрывать свой роман с администратором своего театра Татьяной Брухуновой (1989 г.р.), но и не подтверждал его. 30 декабря 2018 года девушка рассказала об их отношениях в шоу "Эксклюзив" и сообщила, что они вместе уже давно. Год спустя в СМИ появилась информация о свадьбе юмориста и его помощницы, но опять-таки неофициальная. А в марте 2020-го близкие к Петросяну источники сообщили, что он и Татьяна прибегли к услугам суррогатной мамы, которая родила паре сына. Подробнее о биографии Евгения Петросяна читайте на сайте uznayvse.ru.
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