Напомним, ещё в 2018 году стало известно о разводе Петросяна и Степаненко. После этого Евгений Ваганович не стал скрывать свой роман с администратором своего театра Татьяной Брухуновой (1989 г.р.), но и не подтверждал его. 30 декабря 2018 года девушка рассказала об их отношениях в шоу "Эксклюзив" и сообщила, что они вместе уже давно. Год спустя в СМИ появилась информация о свадьбе юмориста и его помощницы, но опять-таки неофициальная. А в марте 2020-го близкие к Петросяну источники сообщили, что он и Татьяна прибегли к услугам суррогатной мамы, которая родила паре сына. Подробнее о биографии Евгения Петросяна читайте на сайте uznayvse.ru.