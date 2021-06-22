Стоимость биткоина рухнула сразу на 10%

Стоимость биткоина упала почти на 10% до $31,909 тыс., следует из данных площадки Coindesk. Настолько же резкое падение курса самой популярной криптовалюты отмечалось и в мае после заявлений Илона Маска. Но тогда биткоин стоил около 39 тысяч долларов.