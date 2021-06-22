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Стоимость биткоина рухнула сразу на 10%

За последние месяцы самое высокое значение этой криптовалюты отмечалось в апреле.

21 июня, 22:11
<p>Фото ©ТАСС / ZUMA</p>

Фото ©ТАСС / ZUMA

Биткоин дешевеет более чем на 10%. Данные © coindesk.com

Биткоин дешевеет более чем на 10%. Данные © coindesk.com

Стоимость биткоина упала почти на 10% до $31,909 тыс., следует из данных площадки Coindesk. Настолько же резкое падение курса самой популярной криптовалюты отмечалось и в мае после заявлений Илона Маска. Но тогда биткоин стоил около 39 тысяч долларов.

Последний рекорд высокого курса был зафиксирован в апреле — 60 тысяч. В июне, неделю назад, он после роста вновь снизился до отметки 39,1 тысячи долларов.

Биткоин по копейке: как дёшево купить криптовалюту по частям и не попасть в "капкан игрока"

Биткоин по копейке: как дёшево купить криптовалюту по частям и не попасть в "капкан игрока"

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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