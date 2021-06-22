Стоимость биткоина рухнула сразу на 10%
За последние месяцы самое высокое значение этой криптовалюты отмечалось в апреле.
Фото ©ТАСС / ZUMA
Биткоин дешевеет более чем на 10%. Данные © coindesk.com
Стоимость биткоина упала почти на 10% до $31,909 тыс., следует из данных площадки Coindesk. Настолько же резкое падение курса самой популярной криптовалюты отмечалось и в мае после заявлений Илона Маска. Но тогда биткоин стоил около 39 тысяч долларов.
Последний рекорд высокого курса был зафиксирован в апреле — 60 тысяч. В июне, неделю назад, он после роста вновь снизился до отметки 39,1 тысячи долларов.
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