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"Была самая лучшая игра": Черчесов заявил, что сборная сделала в матче с Данией максимум

По мнению наставника, болельщики имеют право переживать по поводу итогов игры, а команда должна исправлять ситуацию.

21 июня, 22:07
<p>Фото © ТАСС / Григорий Дукор</p>

Фото © ТАСС / Григорий Дукор

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вылет России с Евро-2020 после разгромного поражения в матче с Данией со счётом 1:4. По мнению наставника, команда сделала максимум.

"Есть теоретический план, который мы выдержали. Мне надо ещё посмотреть сегодняшний матч. В плане качества игры и готовности была наша самая лучшая игра. Мы команду готовили от игры как бы к игре", — сказал Черчесов в интервью каналу "Матч ТВ".

Главный тренер сборной считает, что просто "игра так сложилась", "случаются моменты", когда одни забили, а другие не забили. Черчесов добавил, что "болельщик имеет право переживать", а сборная "должна исправлять".

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Теперь Дания за один матч подскочила с четвёртого места на второе, а Финляндия отправилась в зону ожидания. Мы же остались за бортом.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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