Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вылет России с Евро-2020 после разгромного поражения в матче с Данией со счётом 1:4. По мнению наставника, команда сделала максимум.

"Есть теоретический план, который мы выдержали. Мне надо ещё посмотреть сегодняшний матч. В плане качества игры и готовности была наша самая лучшая игра. Мы команду готовили от игры как бы к игре", — сказал Черчесов в интервью каналу "Матч ТВ".

Главный тренер сборной считает, что просто "игра так сложилась", "случаются моменты", когда одни забили, а другие не забили. Черчесов добавил, что "болельщик имеет право переживать", а сборная "должна исправлять".