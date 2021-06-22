"Была самая лучшая игра": Черчесов заявил, что сборная сделала в матче с Данией максимум
По мнению наставника, болельщики имеют право переживать по поводу итогов игры, а команда должна исправлять ситуацию.
Фото © ТАСС / Григорий Дукор
Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вылет России с Евро-2020 после разгромного поражения в матче с Данией со счётом 1:4. По мнению наставника, команда сделала максимум.
"Есть теоретический план, который мы выдержали. Мне надо ещё посмотреть сегодняшний матч. В плане качества игры и готовности была наша самая лучшая игра. Мы команду готовили от игры как бы к игре", — сказал Черчесов в интервью каналу "Матч ТВ".
Главный тренер сборной считает, что просто "игра так сложилась", "случаются моменты", когда одни забили, а другие не забили. Черчесов добавил, что "болельщик имеет право переживать", а сборная "должна исправлять".
Теперь Дания за один матч подскочила с четвёртого места на второе, а Финляндия отправилась в зону ожидания. Мы же остались за бортом.
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