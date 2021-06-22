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В США оценили шансы остановки "Северного потока – 2" при помощи санкций

В Америке предпочитают не наносить вред отношениям с европейскими союзниками.

21 июня, 22:39
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

В США считают, что добиться прекращения строительства "Северного потока – 2" за счёт применения санкций уже не получится. Шансов на это, по мнению исполняющего обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филипа Рикера, практически нет.

При этом он подчёркивает, что позиция США в отношении "Северного потока – 2" неизменна: Америка считает, что новый газопровод угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины. Рикер также напомнил про уже введённые США санкции, в том числе в отношении российских судов.

"Строительство газопровода было завершено более чем на 90%, когда администрация США приступила к своим обязанностям в январе. Мы считаем, что было трудно предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций, поэтому мы отложили определённые санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками путём дальнейших санкций", отметил он.

В Вашингтоне пообещали новые санкции против "Северного потока — 2"

В Вашингтоне пообещали новые санкции против "Северного потока — 2"

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток – 2". При этом там подчеркнули, что американский лидер Джо Байден не собирается вводить ограничительные меры в отношении "европейских союзников и друзей".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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