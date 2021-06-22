В США оценили шансы остановки "Северного потока – 2" при помощи санкций

В США считают, что добиться прекращения строительства "Северного потока – 2" за счёт применения санкций уже не получится. Шансов на это, по мнению исполняющего обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филипа Рикера, практически нет.

При этом он подчёркивает, что позиция США в отношении "Северного потока – 2" неизменна: Америка считает, что новый газопровод угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины. Рикер также напомнил про уже введённые США санкции, в том числе в отношении российских судов.

"Строительство газопровода было завершено более чем на 90%, когда администрация США приступила к своим обязанностям в январе. Мы считаем, что было трудно предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций, поэтому мы отложили определённые санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками путём дальнейших санкций", — отметил он.