На здании Госдепа решили повесить флаг ЛГБТ-сообщества

Власти США приняли решение в конце июня вывесить на здании Государственного департамента флаг ЛГБТ-сообщества. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, полотно будет означать поддержку властями сексуальных меньшинств.

"Позднее в текущем месяце мы вывесим на здании Госдепартамента флаг прогресса (вариация на тему радужного флага ЛГБТ. — Прим. Лайфа)", — подчеркнул госсекретарь США.

Флаг сообщества провисит над зданием внешнеполитического ведомства США с 26 по 28 июня. Блинкен добавил, что Госдепартамент поддерживает демонстрацию ЛГБТ-символики на зданиях диппредставительств страны за рубежом.

"Мы наделили наших послов по всему миру соответствующими полномочиями", — указал Блинкен.