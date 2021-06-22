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На здании Госдепа решили повесить флаг ЛГБТ-сообщества

Символ провисит несколько дней и будет означать поддержку сексуальных меньшинств со стороны государства.

21 июня, 22:28
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Власти США приняли решение в конце июня вывесить на здании Государственного департамента флаг ЛГБТ-сообщества. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, полотно будет означать поддержку властями сексуальных меньшинств.

"Позднее в текущем месяце мы вывесим на здании Госдепартамента флаг прогресса (вариация на тему радужного флага ЛГБТ. — Прим. Лайфа)", — подчеркнул госсекретарь США.

Флаг сообщества провисит над зданием внешнеполитического ведомства США с 26 по 28 июня. Блинкен добавил, что Госдепартамент поддерживает демонстрацию ЛГБТ-символики на зданиях диппредставительств страны за рубежом.

"Мы наделили наших послов по всему миру соответствующими полномочиями", — указал Блинкен.

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Ранее Lego выпустила набор с ЛГБТ-персонажами. В него входит 11 фигурок, окрашенных в цвета радужного флага, бледно-голубой, белый и розовый, представляющие трансгендерное сообщество, а также чёрный и коричневый.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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