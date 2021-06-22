"Задача не выполнена": Глава РФС прокомментировал возможность кадровых выводов из-за вылета с Евро-2020
Александр Дюков подчеркнул, что поставленные перед футболистами задачи не были выполнены.
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Результаты российской сборной по футболу на чемпионате Европы — неудовлетворительные. Об этом заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков, комментируя вылет страны из Евро-2020 после разгромного поражения в матче с Данией.
"Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена", — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.
При этом он считает, что "делать кадровые выводы по горячим следам неправильно". Дюков поблагодарил болельщиков за поддержку команды.
Напомним, сборная России по футболу уступила Дании в решающем матче группового этапа Евро-2020 со счётом 4:1 и закончила своё выступление на турнире.
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