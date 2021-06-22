Результаты российской сборной по футболу на чемпионате Европы — неудовлетворительные. Об этом заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков, комментируя вылет страны из Евро-2020 после разгромного поражения в матче с Данией.

"Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена", — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

При этом он считает, что "делать кадровые выводы по горячим следам неправильно". Дюков поблагодарил болельщиков за поддержку команды.