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"Задача не выполнена": Глава РФС прокомментировал возможность кадровых выводов из-за вылета с Евро-2020

Александр Дюков подчеркнул, что поставленные перед футболистами задачи не были выполнены.

21 июня, 22:58
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Результаты российской сборной по футболу на чемпионате Европы — неудовлетворительные. Об этом заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков, комментируя вылет страны из Евро-2020 после разгромного поражения в матче с Данией.

"Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена", — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

При этом он считает, что "делать кадровые выводы по горячим следам неправильно". Дюков поблагодарил болельщиков за поддержку команды.

Ничего удивительного: Почему позор сборной России на Евро-2020 абсолютно закономерен

Ничего удивительного: Почему позор сборной России на Евро-2020 абсолютно закономерен

Напомним, сборная России по футболу уступила Дании в решающем матче группового этапа Евро-2020 со счётом 4:1 и закончила своё выступление на турнире.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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