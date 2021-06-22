Главу МИД Украины сняли на фото мирно спящим "на форуме в Анталье"
Снимок снабжён хлёсткой иронией авторов по поводу политических снов Украины, в них и НАТО, и Крымская платформа, и "Северный поток - 2".
Фото © Соцсети
В Сети опубликовано фото главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, спящего на кушетке в пляжном одеянии якобы в Турции, где он принимает участие в дипломатическом форуме.
"Украина в НАТО, на Крымскую платформу подтвердил приезд сам Байден и Елизавета вторая, Серверный Поток — 2 разобрали...", всё это снилось уставшему украинскому Министру Кулебе на международном форуме в Анталье", — приводит "Страна.ua" комментарий авторов к подписи.
Отмечается, что точно неизвестно, когда и в каком месте сделано фото.
Ранее Лайф писал, что глава МИД Украины в кулуарах этого форума пригрозил Москве турецкими беспилотниками и вместе с этим заверил, что покупка такого вооружения якобы носит сдерживающий характер. А также, жалуясь журналистам на НАТО, потребовал от Североатлантического альянса чёткого списка реформ, которых хотят от Киева.
Комментариев: 0