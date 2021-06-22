Главу МИД Украины сняли на фото мирно спящим "на форуме в Анталье"

В Сети опубликовано фото главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, спящего на кушетке в пляжном одеянии якобы в Турции, где он принимает участие в дипломатическом форуме.

"Украина в НАТО, на Крымскую платформу подтвердил приезд сам Байден и Елизавета вторая, Серверный Поток — 2 разобрали...", всё это снилось уставшему украинскому Министру Кулебе на международном форуме в Анталье", — приводит "Страна.ua" комментарий авторов к подписи.

Отмечается, что точно неизвестно, когда и в каком месте сделано фото.