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Главу МИД Украины сняли на фото мирно спящим "на форуме в Анталье"

Снимок снабжён хлёсткой иронией авторов по поводу политических снов Украины, в них и НАТО, и Крымская платформа, и "Северный поток - 2".

21 июня, 23:14
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Сети опубликовано фото главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, спящего на кушетке в пляжном одеянии якобы в Турции, где он принимает участие в дипломатическом форуме.

"Украина в НАТО, на Крымскую платформу подтвердил приезд сам Байден и Елизавета вторая, Серверный Поток — 2 разобрали...", всё это снилось уставшему украинскому Министру Кулебе на международном форуме в Анталье", — приводит "Страна.ua" комментарий авторов к подписи.

Отмечается, что точно неизвестно, когда и в каком месте сделано фото.

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Ранее Лайф писал, что глава МИД Украины в кулуарах этого форума пригрозил Москве турецкими беспилотниками и вместе с этим заверил, что покупка такого вооружения якобы носит сдерживающий характер. А также, жалуясь журналистам на НАТО, потребовал от Североатлантического альянса чёткого списка реформ, которых хотят от Киева.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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