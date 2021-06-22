Цены на отдых в Турции значительно выросли. Как утверждают представители турфирм, эта тенденция стала наблюдаться ещё с 18 июня, когда Россия объявила о возобновлении авиасообщения, и сейчас стоимость путёвок уже на 50–80% выше.

Директор по развитию сети туристических агентств OnlineTur.ru в беседе с РБК рассказал, что 18 июня десятидневный тур на двоих в пятизвёздочный отель с вылетом из Москвы стоил 75–80 тыс. рублей.

"Ценник уже далеко за 100 тысяч рублей, и он постоянно растёт, потому что спрос огромный", — заявил эксперт.

О повышении средней стоимости рассказали и другие представители различных операторов. Например, по данным сайта "Путёвки.ру", средняя стоимость стандартного тура в Турцию выросла на 40%: с 69,5 тысячи до 121,2 тысячи рублей.