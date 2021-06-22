"Спрос огромный": Стоимость отдыха в Турции резко выросла вполовину
Вместе с этим он всё ещё обойдётся дешевле, чем посещение отечественных курортов на Чёрном море.
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Цены на отдых в Турции значительно выросли. Как утверждают представители турфирм, эта тенденция стала наблюдаться ещё с 18 июня, когда Россия объявила о возобновлении авиасообщения, и сейчас стоимость путёвок уже на 50–80% выше.
Директор по развитию сети туристических агентств OnlineTur.ru в беседе с РБК рассказал, что 18 июня десятидневный тур на двоих в пятизвёздочный отель с вылетом из Москвы стоил 75–80 тыс. рублей.
"Ценник уже далеко за 100 тысяч рублей, и он постоянно растёт, потому что спрос огромный", — заявил эксперт.
О повышении средней стоимости рассказали и другие представители различных операторов. Например, по данным сайта "Путёвки.ру", средняя стоимость стандартного тура в Турцию выросла на 40%: с 69,5 тысячи до 121,2 тысячи рублей.
Отмечается, что продажи туров на российские курорты после открытия Турции снизились, отдых там по-прежнему обходится дороже.
Напомним, что во вторник, 22 июня, снимаются ограничения и восстанавливается как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией. Помимо этого 28 июня также откроется авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.
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