Названы российские регионы — лидеры по количеству преступлений
Нарушений закона в этом году стало больше в 44 субъектах, а снижение их количества отмечается в пяти.
Фото ТАСС / Иван Губский
Чечня, Санкт-Петербург и Ингушетия стали лидерами по числу зарегистрированных преступлений в России за пять месяцев текущего года. Согласно статистическим материалам о состоянии преступности в стране, в Чечне темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 41,2%, в Санкт-Петербурге — 35,2%, в Ингушетии — 27,5%.
Как сообщает ТАСС, в десятку антилидеров также вошли Тува, Тульская область, Ненецкий автономный округ, Дагестан, Адыгея, Приморский край и Северная Осетия. Рост числа регистрируемых преступлений отмечен в 44 регионах России.
Вместе с этим в 41 регионе страны наблюдается снижение преступности. В число таких вошли Еврейский автономный округ, Смоленская область, Коми, Рязанская и Курганская область.
Лайф рассказывал, что ранее был составлен социальный портрет среднестатистического российского преступника. Для этого Генпрокуратура сформировала несколько графиков, ранжировав злоумышленников по различным критериям.
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