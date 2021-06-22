Названы российские регионы — лидеры по количеству преступлений

Чечня, Санкт-Петербург и Ингушетия стали лидерами по числу зарегистрированных преступлений в России за пять месяцев текущего года. Согласно статистическим материалам о состоянии преступности в стране, в Чечне темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 41,2%, в Санкт-Петербурге — 35,2%, в Ингушетии — 27,5%.

Как сообщает ТАСС, в десятку антилидеров также вошли Тува, Тульская область, Ненецкий автономный округ, Дагестан, Адыгея, Приморский край и Северная Осетия. Рост числа регистрируемых преступлений отмечен в 44 регионах России.

Вместе с этим в 41 регионе страны наблюдается снижение преступности. В число таких вошли Еврейский автономный округ, Смоленская область, Коми, Рязанская и Курганская область.