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Устойчив к антителам: Гинцбург объяснил опасность индийского коронавируса-мутанта

Учёный заверил, что российская вакцина "Спутник V" обеспечивает человека защитой от всех мутаций.

22 июня, 00:24
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Индийский вариант коронавируса опасен тем, что иначе ведёт себя в клетках человека, чем изначальный вариант. Из-за мобильности внутри тела он становится очень устойчив к антителам. Об этом рассказал глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Этот штамм коронавируса учёный назвал безусловно опасным.

"У него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки. Тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют. В этом его хитрость", — сказал Гинцбург.

В интервью РИА "Новости" он заверил, что при вакцинации "Спутником V" человек получает достаточно антител, чтобы обрести защиту от всех известных сейчас штаммов коронавируса.

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Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пока нельзя утверждать о повышенной смертоносности "индийского" штамма коронавируса.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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