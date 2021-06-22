Индийский вариант коронавируса опасен тем, что иначе ведёт себя в клетках человека, чем изначальный вариант. Из-за мобильности внутри тела он становится очень устойчив к антителам. Об этом рассказал глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Этот штамм коронавируса учёный назвал безусловно опасным.

"У него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки. Тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют. В этом его хитрость", — сказал Гинцбург.

В интервью РИА "Новости" он заверил, что при вакцинации "Спутником V" человек получает достаточно антител, чтобы обрести защиту от всех известных сейчас штаммов коронавируса.