Устойчив к антителам: Гинцбург объяснил опасность индийского коронавируса-мутанта
Учёный заверил, что российская вакцина "Спутник V" обеспечивает человека защитой от всех мутаций.
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Индийский вариант коронавируса опасен тем, что иначе ведёт себя в клетках человека, чем изначальный вариант. Из-за мобильности внутри тела он становится очень устойчив к антителам. Об этом рассказал глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Этот штамм коронавируса учёный назвал безусловно опасным.
"У него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки. Тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют. В этом его хитрость", — сказал Гинцбург.
В интервью РИА "Новости" он заверил, что при вакцинации "Спутником V" человек получает достаточно антител, чтобы обрести защиту от всех известных сейчас штаммов коронавируса.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пока нельзя утверждать о повышенной смертоносности "индийского" штамма коронавируса.
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