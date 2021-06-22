На подготовку к чипированию россиян предложили потратить миллиарды рублей

В российском правительстве разрабатывают федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации". Предполагается, что до 2029 года на неё потребуется 54 миллиарда рублей.

По данным "Коммерсанта", проект пока находится в стадии проработки. Документ разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ. Деньги планируется выделить из нескольких нацпроектов, в том числе "Наука", "Демография", "Здравоохранение".

Как отмечается, проект предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов. Это устройства, позволяющие управлять "силой мысли", к примеру, компьютером или экзоскелетом. Для этого понадобится вживить в мозг микрокомпьютеры.