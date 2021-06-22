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На подготовку к чипированию россиян предложили потратить миллиарды рублей

Речь идёт о проекте по созданию интерфейса между мозгом человека и компьютером. Технология может потребовать вживления чипа.

22 июня, 00:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В российском правительстве разрабатывают федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации". Предполагается, что до 2029 года на неё потребуется 54 миллиарда рублей.

По данным "Коммерсанта", проект пока находится в стадии проработки. Документ разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ. Деньги планируется выделить из нескольких нацпроектов, в том числе "Наука", "Демография", "Здравоохранение".

Как отмечается, проект предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов. Это устройства, позволяющие управлять "силой мысли", к примеру, компьютером или экзоскелетом. Для этого понадобится вживить в мозг микрокомпьютеры.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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