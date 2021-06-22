Видео было опубликовано в соцсетях. На кадрах виден и слышен разгар конфликта между двумя женщинами и мужчиной, после чего последний садится за руль и сбивает одну из оппоненток. Сделав это, он уезжает. Вторая участница скандала кричит на него, затем помогает пострадавшей. Та, кстати говоря, не потеряла сознание и даже попыталась встать, по крайней мере в первые секунды после происшествия. В полиции уточняют детали происшествия.