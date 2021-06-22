"Ты что делаешь?": Водитель минивэна преднамеренно сбил женщину на Сахалине
Кадры запечатлела камера наблюдения. Инциденту предшествовал какой-то конфликт.
Водитель минивэна намеренно сбил женщину на Сахалине. Видео © Instagram / chp_sakhalin
В одном из дворов Южно-Сахалинска водитель минивэна преднамеренно сбил женщину и переехал ей ногу. Инцидент запечатлела придомовая камера наблюдения.
Видео было опубликовано в соцсетях. На кадрах виден и слышен разгар конфликта между двумя женщинами и мужчиной, после чего последний садится за руль и сбивает одну из оппоненток. Сделав это, он уезжает. Вторая участница скандала кричит на него, затем помогает пострадавшей. Та, кстати говоря, не потеряла сознание и даже попыталась встать, по крайней мере в первые секунды после происшествия. В полиции уточняют детали происшествия.
Ранее Лайф писал, что в Саратовской области водитель не заметил, как сбил старушку с клюкой, и скрылся с места ДТП. Женщину госпитализировали.
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