Нефть марки Brent подорожала до $75 впервые с 2019 года
Аналитики объясняют резкий рост её стоимости восстановлением мировой экономики после вызванного пандемией кризиса.
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Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $75 за баррель. Такого не было с апреля 2019 года.
Психологическую отметку преодолела стоимость фьючерса с поставкой в августе 2021 года. Баррель нефти Brent вырос в цене на 0,16%, она достигла $75,02.
Ранее Лайф рассказывал, что международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2021 год с 3,3% до 3,7%. Одной из причин стало увеличение добычи нефти на фоне растущего спроса на неё в мире.
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