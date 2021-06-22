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Нефть марки Brent подорожала до $75 впервые с 2019 года

Аналитики объясняют резкий рост её стоимости восстановлением мировой экономики после вызванного пандемией кризиса.

22 июня, 01:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $75 за баррель. Такого не было с апреля 2019 года.

Психологическую отметку преодолела стоимость фьючерса с поставкой в августе 2021 года. Баррель нефти Brent вырос в цене на 0,16%, она достигла $75,02.

Экономисты назвали причину резкого роста цен на нефть

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Ранее Лайф рассказывал, что международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2021 год с 3,3% до 3,7%. Одной из причин стало увеличение добычи нефти на фоне растущего спроса на неё в мире.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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