Нефть марки Brent подорожала до $75 впервые с 2019 года

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $75 за баррель. Такого не было с апреля 2019 года.

Психологическую отметку преодолела стоимость фьючерса с поставкой в августе 2021 года. Баррель нефти Brent вырос в цене на 0,16%, она достигла $75,02.