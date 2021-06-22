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Экс-глава ЦРУ признал, что США исчерпали санкции против России

Политический деятель вместе с тем предлагает теперь другой подход — давить конкретно на представителей власти.

22 июня, 02:23
<p> Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Американские власти практически полностью исчерпали возможности оказывать давление на Москву путём введения санкций. Такое мнение высказал бывший глава Пентагона и экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс.

"Я лично считаю, что мы вроде бы исчерпали широкие санкции против России. Мы ввели так много санкций против России. Я имею в виду, мало осталось таких, которые мы ещё не ввели и которые имели бы значение", — сказал он.

Гейтс признал, что большинство из введённых ограничений коснулись в основном обычных российских граждан. Он полагает, что в свете кибератак, которые якобы совершаются из России, США следует принимать меры в отношении официальных лиц страны. В частности, он уверен, что "творческий подход" нужно применять для давления на окружение президента России.

"Я думаю, если эти атаки продолжатся, нам нужно проявить творческий подход и не только действовать против хакеров, создавая серьёзные трудности для них, но и, возможно, рассмотреть меры, которые мы можем принять против лиц в окружении Путина", — полагает экс-глава Пентагона и ЦРУ.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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