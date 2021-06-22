Пушков обвинил в фантазиях польского политика, увидевшего угрозу со стороны России

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского об "угрозе" со стороны России. Тот заявлял, что Польша и Прибалтика защищают "более богатые государства на Западе", не получая достаточных гарантий в ответ, и "России придётся вторгнуться в Прибалтику, чтобы немцы проснулись".

Пушков отметил, что не раз встречался с Сикорским, и тот "слишком страстен для политика и склонен к геополитическим фантазиям". Сенатор заверил, что Россия не собирается вторгаться в Прибалтику.

"А Польша так и будет в нетерпении ждать, что на неё нападут с востока, но этого не случится. Поруганные ожидания!" — написал Пушков в соцсети Twitter.