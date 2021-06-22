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Пушков обвинил в фантазиях польского политика, увидевшего угрозу со стороны России

Сенатор заверил, что РФ не намерена нападать ни на Прибалтику, ни на Польшу, хотя в последней этого "с нетерпением" ждут.

22 июня, 01:46
<p>Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского об "угрозе" со стороны России. Тот заявлял, что Польша и Прибалтика защищают "более богатые государства на Западе", не получая достаточных гарантий в ответ, и "России придётся вторгнуться в Прибалтику, чтобы немцы проснулись".

Пушков отметил, что не раз встречался с Сикорским, и тот "слишком страстен для политика и склонен к геополитическим фантазиям". Сенатор заверил, что Россия не собирается вторгаться в Прибалтику.

Немецкие СМИ указали на роковое заблуждение Запада насчёт России

Немецкие СМИ указали на роковое заблуждение Запада насчёт России

"А Польша так и будет в нетерпении ждать, что на неё нападут с востока, но этого не случится. Поруганные ожидания!" написал Пушков в соцсети Twitter.

Как рассказывал Лайф, ранее в Польше объяснили, зачем закупают турецкие беспилотники.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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