Медведь напал на туристов в Сибири и убил подростка

В Красноярском крае на туристов напал медведь, один человек погиб. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Зверь совершил нападение в национальном парке "Ергаки".

"В результате нападения медведя на туристическую группу (13 человек) пострадали 2 человека, из них 1 погиб (подросток 16 лет)", — рассказали в ведомстве журналистам.

По данным Лайфа, сигнал о происшествии в экстренные службы получили в 21:13 21 июня (17:13 мск). Спасатели не сразу смогли добраться на место случившегося из-за сложного рельефа. Сейчас они выводят туристов с маршрута.