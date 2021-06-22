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Медведь напал на туристов в Сибири и убил подростка

Спасатели отправлены на место случившегося, однако из-за сложного рельефа не смогли добраться туда оперативно.

22 июня, 02:20
<p>Фото © ТАСС \ DPA</p>

Фото © ТАСС \ DPA

В Красноярском крае на туристов напал медведь, один человек погиб. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Зверь совершил нападение в национальном парке "Ергаки".

"В результате нападения медведя на туристическую группу (13 человек) пострадали 2 человека, из них 1 погиб (подросток 16 лет)", — рассказали в ведомстве журналистам.

По данным Лайфа, сигнал о происшествии в экстренные службы получили в 21:13 21 июня (17:13 мск). Спасатели не сразу смогли добраться на место случившегося из-за сложного рельефа. Сейчас они выводят туристов с маршрута.

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Ранее Лайф рассказывал, что медведь напал на четырёх человек и проник на военную авиабазу в Японии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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