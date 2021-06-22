"Два огромных очага": Вильфанд рассказал о причинах аномальной жары в России
По словам синоптика, эту жару можно признать "нашей", потому что она зародилась внутри территории страны.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
В России наблюдается два мощных аномальных очага жары. Они, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, занимают обширные территории на Европейской и Азиатской части РФ. Исключением стала только Сибирь, где температура ниже нормы на четыре — семь градусов.
"Территория России сейчас разделена на две части: на европейской части аномалия очень сильная и в Дальневосточном федеральном округе. Между ними, в Западной Сибири, очаг холода… Два огромных очага аномалий со значениями, превышающими двузначное число: на европейской территории больше 10 градусов аномалия, на азиатской — больше 12 градусов", — сказал Вильфанд.
В беседе с РИА "Новости" он напомнил, что такая погода будет стоять на российской территории до конца недели. На снижение температуры можно рассчитывать только ближе к четвергу. В целом такую погоду, по словам Вильфанда, определили два мощных антициклона. При этом усугубляет ситуацию ясная погода.
Синоптик пояснил, что антициклоны образовались над территорией России, поэтому эту жару следует признать "нашей".
Ранее стало известно, что московская жара побила рекорд 1956 года. По прогнозам синоптиков, превышение погодной нормы в столичном регионе продержится ещё несколько дней.
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