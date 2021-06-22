В России наблюдается два мощных аномальных очага жары. Они, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, занимают обширные территории на Европейской и Азиатской части РФ. Исключением стала только Сибирь, где температура ниже нормы на четыре — семь градусов.

"Территория России сейчас разделена на две части: на европейской части аномалия очень сильная и в Дальневосточном федеральном округе. Между ними, в Западной Сибири, очаг холода… Два огромных очага аномалий со значениями, превышающими двузначное число: на европейской территории больше 10 градусов аномалия, на азиатской — больше 12 градусов", — сказал Вильфанд.

В беседе с РИА "Новости" он напомнил, что такая погода будет стоять на российской территории до конца недели. На снижение температуры можно рассчитывать только ближе к четвергу. В целом такую погоду, по словам Вильфанда, определили два мощных антициклона. При этом усугубляет ситуацию ясная погода.

Синоптик пояснил, что антициклоны образовались над территорией России, поэтому эту жару следует признать "нашей".