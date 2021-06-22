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СМИ: Сборную лишили премии за ранний вылет с Евро-2020

Выплаты были положены только по достижении определённых задач, в том числе при выходе из группы.

22 июня, 03:15
<p>Фото © ТАСС / Григорий Дукор</p>

Фото © ТАСС / Григорий Дукор

Сборная России по футболу за выступление на чемпионате Европы не получит премиальных. По данным СМИ, игроки выступили в итоге "бесплатно".

Как пишет портал Eurostavka со ссылкой на свои источники, выплаты были положены только по достижении определённых задач. Среди них выход из группы в плей-офф.

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Напомним, что сборная России разгромно проиграла Дании в решающем матче группового этапа Евро-2020. Итоговый счёт матча составил 1:4 в пользу датчан. Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба даже извинился перед россиянами за поражение.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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