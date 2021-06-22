СМИ: Сборную лишили премии за ранний вылет с Евро-2020

Сборная России по футболу за выступление на чемпионате Европы не получит премиальных. По данным СМИ, игроки выступили в итоге "бесплатно".

Как пишет портал Eurostavka со ссылкой на свои источники, выплаты были положены только по достижении определённых задач. Среди них выход из группы в плей-офф.