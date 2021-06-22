СМИ: Сборную лишили премии за ранний вылет с Евро-2020
Выплаты были положены только по достижении определённых задач, в том числе при выходе из группы.
Фото © ТАСС / Григорий Дукор
Сборная России по футболу за выступление на чемпионате Европы не получит премиальных. По данным СМИ, игроки выступили в итоге "бесплатно".
Как пишет портал Eurostavka со ссылкой на свои источники, выплаты были положены только по достижении определённых задач. Среди них выход из группы в плей-офф.
Напомним, что сборная России разгромно проиграла Дании в решающем матче группового этапа Евро-2020. Итоговый счёт матча составил 1:4 в пользу датчан. Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба даже извинился перед россиянами за поражение.
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