Apple прекратила производство одной из моделей iPhone из-за низкого спроса
Компания пытается сбыть все складские остатки устройства перед выпуском нового гаджета.
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Производство iPhone 12 mini прекращено. Такое решение компания Apple приняла из-за плохих продаж устройства по сравнению с другими моделями.
"iPhone 12 mini раньше времени продемонстрировали неутешительные показатели продаж по сравнению с другими моделями семейства iPhone 12", – говорится в заключении исследовательской компании TrendForce.
Производство мини-версии "яблочного" флагмана свёрнуто уже во втором квартале 2021 года. По утверждению TrendForce, сейчас Apple попытается сбыть все складские остатки устройства до запуска новой серии смартфонов осенью этого года.
Ранее москвич купил в Сети iPhone 12 Pro Max, но вместо гаджета ему прислали болт. В магазине, где было приобретено устройство, посоветовали обратиться на почту и в платёжную компанию, но не признали своей ошибки.
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