Apple прекратила производство одной из моделей iPhone из-за низкого спроса

Производство iPhone 12 mini прекращено. Такое решение компания Apple приняла из-за плохих продаж устройства по сравнению с другими моделями.

"iPhone 12 mini раньше времени продемонстрировали неутешительные показатели продаж по сравнению с другими моделями семейства iPhone 12", – говорится в заключении исследовательской компании TrendForce.

Производство мини-версии "яблочного" флагмана свёрнуто уже во втором квартале 2021 года. По утверждению TrendForce, сейчас Apple попытается сбыть все складские остатки устройства до запуска новой серии смартфонов осенью этого года.