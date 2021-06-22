Россияне начали менять путёвки с отечественных курортов на турецкие

Некоторые российские туристы стали отдавать предпочтение курортам Турции. После открытия авиасообщения между странами эти путешественники решили обменять путёвки. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Как рассказал представитель одного из туроператоров, пока судить о массовости такого явления сложно. Турцию открыли лишь сегодня.