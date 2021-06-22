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Россияне начали менять путёвки с отечественных курортов на турецкие

Это явление пока ещё не массовое, но многие интересуются возможностью такой рокировки на фоне открытия нового направления.

22 июня, 04:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Некоторые российские туристы стали отдавать предпочтение курортам Турции. После открытия авиасообщения между странами эти путешественники решили обменять путёвки. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Как рассказал представитель одного из туроператоров, пока судить о массовости такого явления сложно. Турцию открыли лишь сегодня.

"Но туристы этим интересуются, да. Но аннуляции пока единичны", — рассказали в компании.

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Напомним, что во вторник, 22 июня, снимаются ограничения и восстанавливается как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией. Помимо этого 28 июня также откроется авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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