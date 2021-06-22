Загрыз подростка-носильщика: Лайф узнал детали нападения медведя-убийцы на туристов
Животное уже застрелено. Это сделали вызванные на место случившегося сотрудники природнадзора.
Фото © ТАСС / Zuma
Группа туристов, на которую в Красноярском крае напал медведь, сейчас уже в безопасности. Спасатели доставили их на турбазу "Тушканчик" в национальном парке "Ергаки". Об этом Лайфу рассказали в местных экстренных службах.
Также появились новые детали о самом нападении. Погибший, 16-летний Максим, как оказалось, был не туристом. Он подрабатывал шерпой, то есть проводником. Медведь расправился с ним, когда тот пошёл на стоянку за продуктами.
Максим не вернулся вовремя, и на поиски отправились двое мужчин из состава туристической группы. Они наткнулись на тело парня и медведя рядом с ним. Животное вновь атаковало. Один из мужчин — Егор П. 1993 года рождения — получил травму плеча и ягодицы, его жизни ничего не угрожает.
Медведя уже застрелили. Это сделали вызванные на место случившегося сотрудники природнадзора.
Ранее также сообщалось, что один из мужчин, отправившихся на поиски подростка, не пострадал, поскольку притворился мёртвым при нападении медведя.
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