Группа туристов, на которую в Красноярском крае напал медведь, сейчас уже в безопасности. Спасатели доставили их на турбазу "Тушканчик" в национальном парке "Ергаки". Об этом Лайфу рассказали в местных экстренных службах.

Также появились новые детали о самом нападении. Погибший, 16-летний Максим, как оказалось, был не туристом. Он подрабатывал шерпой, то есть проводником. Медведь расправился с ним, когда тот пошёл на стоянку за продуктами.

Максим не вернулся вовремя, и на поиски отправились двое мужчин из состава туристической группы. Они наткнулись на тело парня и медведя рядом с ним. Животное вновь атаковало. Один из мужчин — Егор П. 1993 года рождения — получил травму плеча и ягодицы, его жизни ничего не угрожает.

Медведя уже застрелили. Это сделали вызванные на место случившегося сотрудники природнадзора.