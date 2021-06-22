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Гинцбург допустил ревакцинацию "Спутником V" после любой российской вакцины от ковида

Ранее специалист отмечал, что тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, хватит облегчённой версии препарата.

22 июня, 05:56
<p>Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил</p>

Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Недавно зарегистрированный однокомпонентный вариант российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подойдёт для ревакцинации тем, кто ранее привился препаратами "Эпиваккорона" и "Ковивак". Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"В целом для ревакцинации достаточно "Спутника лайт", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" будут эффективны для ревакцинации

Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" будут эффективны для ревакцинации

Ранее Гинцбург уже отмечал преимущества вакцины "Спутник лайт", говоря о том, что препарат отлично подходит для пациентов, которые переболели коронавирусом, но уровень антител в их организме уже близится к нулю.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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