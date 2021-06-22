Гинцбург допустил ревакцинацию "Спутником V" после любой российской вакцины от ковида

Недавно зарегистрированный однокомпонентный вариант российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подойдёт для ревакцинации тем, кто ранее привился препаратами "Эпиваккорона" и "Ковивак". Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"В целом для ревакцинации достаточно "Спутника лайт", — сказал он в беседе с РИА "Новости".