Гинцбург допустил ревакцинацию "Спутником V" после любой российской вакцины от ковида
Ранее специалист отмечал, что тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, хватит облегчённой версии препарата.
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
Недавно зарегистрированный однокомпонентный вариант российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подойдёт для ревакцинации тем, кто ранее привился препаратами "Эпиваккорона" и "Ковивак". Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"В целом для ревакцинации достаточно "Спутника лайт", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее Гинцбург уже отмечал преимущества вакцины "Спутник лайт", говоря о том, что препарат отлично подходит для пациентов, которые переболели коронавирусом, но уровень антител в их организме уже близится к нулю.
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