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В России выявили первые случаи заболевания "бразильским" штаммом ковида

При этом в центре "Вектор" уточнили, что доминирующей мутацией вируса во всём мире остаётся дельта-штамм.

22 июля, 09:22
<p>Фото © ТАСС / Максим Киселёв </p>

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

В России выявили первые случаи заражения "бразильским" штаммом коронавируса. Об этом со ссылкой на научный центр вирусологии и биологии "Вектор" сообщает "Интерфакс".

"На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", — рассказали в научном центре.

Штамм ковида "дельта" обнаружили уже в 124 странах мира

Штамм ковида "дельта" обнаружили уже в 124 странах мира

Там отметили, что "гамма" наряду с "дельтой" вызывает высокую озабоченность во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, "бразильский" штамм является не менее заразным, чем "индийский", и тоже способен снижать эффективность выработанных вследствие болезни или прививки антител. В "Векторе" уточнили, что пока доминирующим в большинстве стран вирусом является "дельта" и предпосылок для изменения ситуации нет.

Ранее Лайф рассказывал, для кого "индийский" штамм коронавируса представляет наибольшую опасность. Биолог отметил, что вирус размножается быстрее, а потому чаще и сильнее заражает.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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