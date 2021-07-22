В России выявили первые случаи заболевания "бразильским" штаммом ковида

В России выявили первые случаи заражения "бразильским" штаммом коронавируса. Об этом со ссылкой на научный центр вирусологии и биологии "Вектор" сообщает "Интерфакс".

Там отметили, что "гамма" наряду с "дельтой" вызывает высокую озабоченность во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, "бразильский" штамм является не менее заразным, чем "индийский", и тоже способен снижать эффективность выработанных вследствие болезни или прививки антител. В "Векторе" уточнили, что пока доминирующим в большинстве стран вирусом является "дельта" и предпосылок для изменения ситуации нет.