Штамм ковида "дельта" обнаружили уже в 124 странах мира

Число стран, в которых циркулирует индийский вариант коронавируса "дельта", увеличилось на 13. Теперь их количество составляет 124 государства по всему миру. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что география распространения четырёх штаммов ("альфа", "бета", "гамма" и "дельта"), которые отнесены к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность, продолжает расти". При этом, по прогнозам экспертов, "дельта" "быстро превзойдёт другие варианты и в ближайшие месяцы станет доминирующим в мире".

В ВОЗ также добавили, что заболеваемость коронавирусом увеличилась в мире за минувшую неделю на 12%. За это время было выявлено более 3,4 миллиона новых случаев инфицирования. Выросло и количество летальных исходов, всего в мире за неделю их выявили более 56 тысяч. По данным ВОЗ на 20 июля, в мире было выявлено с начала пандемии 190 671 330 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 4 098 758 случаев с летальным исходом.