В России разработали уникальную технологию лечения гепатита В
Речь идёт о прототипе фармацевтической субстанции. Она абсолютно не токсична для организма и в будущем будет использоваться для создания лекарственных препаратов.
Фото © Pixabay
Учёные Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ разработали уникальную технологию лечения хронического гепатита В. Об этом сообщает РИА "Новости".
Она представляет собой прототип фармацевтической субстанции, которая создана на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99% вирусных геномов в инфицированных клетках. Уточняется, что субстанция абсолютно не токсична для организма. В будущем на её основе будет создан лекарственный препарат.
Ранее учёный объяснил, способен ли коронавирус встроиться в геном человека. Именно таким свойством обладает вирус иммунодефицита человека, а также гепатит В, добавил специалист.
Комментариев: 0