НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России разработали уникальную технологию лечения гепатита В

Речь идёт о прототипе фармацевтической субстанции. Она абсолютно не токсична для организма и в будущем будет использоваться для создания лекарственных препаратов.

21 июля, 03:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Учёные Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ разработали уникальную технологию лечения хронического гепатита В. Об этом сообщает РИА "Новости".

Она представляет собой прототип фармацевтической субстанции, которая создана на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99% вирусных геномов в инфицированных клетках. Уточняется, что субстанция абсолютно не токсична для организма. В будущем на её основе будет создан лекарственный препарат.

Учёные доказали эффективность полыни при лечении коронавируса

Учёные доказали эффективность полыни при лечении коронавируса

Ранее учёный объяснил, способен ли коронавирус встроиться в геном человека. Именно таким свойством обладает вирус иммунодефицита человека, а также гепатит В, добавил специалист.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1