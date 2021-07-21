В России разработали уникальную технологию лечения гепатита В

Учёные Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ разработали уникальную технологию лечения хронического гепатита В. Об этом сообщает РИА "Новости" .

Она представляет собой прототип фармацевтической субстанции, которая создана на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99% вирусных геномов в инфицированных клетках. Уточняется, что субстанция абсолютно не токсична для организма. В будущем на её основе будет создан лекарственный препарат.