Учёные доказали эффективность полыни при лечении коронавируса

Артемизин — вещество, содержащееся в полыни, — может подавлять вирус SARS-CoV-2. Учёные доказали его эффективность на человеческих клетках. Группа исследователей из Дании и Германии приняла решение пойти на этот эксперимент, потому что ещё нет лекарства от ковида.

Как говорится в результатах исследования, которые опубликованы в журнале Scientific Reports, в качестве модельных вирусов учёные использовали немецкий штамм SARS-CoV-2 из Мюнхена и датский штамм из Копенгагена, а одна из клеточных линий представляла определенный тип клеток лёгких, наиболее уязвимый при коронавирусной инфекции — клетки рака лёгких A549-hACE2, обладающие ангиотензинпревращающим ферментом ACE2. Коронавирус использует рецептор ACE2 для проникновения в клетки человека.

Учёные смогли выявить, что полынь весьма успешно подавляет вирус во всех клеточных линиях, включая клетки лёгких. Однако исследователи отметили, что соединения, содержащиеся в полыни, обладают очень небольшим терапевтическим окном, то есть могут помочь только непосредственно после попадания вируса в организм.