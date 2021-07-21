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Учёные доказали эффективность полыни при лечении коронавируса

Однако соединения, содержащиеся в растении, обладают очень небольшим терапевтическим окном, то есть могут помочь только непосредственно после попадания вируса в организм.

20 июля, 22:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Артемизин — вещество, содержащееся в полыни, — может подавлять вирус SARS-CoV-2. Учёные доказали его эффективность на человеческих клетках. Группа исследователей из Дании и Германии приняла решение пойти на этот эксперимент, потому что ещё нет лекарства от ковида.

Как говорится в результатах исследования, которые опубликованы в журнале Scientific Reports, в качестве модельных вирусов учёные использовали немецкий штамм SARS-CoV-2 из Мюнхена и датский штамм из Копенгагена, а одна из клеточных линий представляла определенный тип клеток лёгких, наиболее уязвимый при коронавирусной инфекции — клетки рака лёгких A549-hACE2, обладающие ангиотензинпревращающим ферментом ACE2. Коронавирус использует рецептор ACE2 для проникновения в клетки человека.

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Учёные смогли выявить, что полынь весьма успешно подавляет вирус во всех клеточных линиях, включая клетки лёгких. Однако исследователи отметили, что соединения, содержащиеся в полыни, обладают очень небольшим терапевтическим окном, то есть могут помочь только непосредственно после попадания вируса в организм.

Ранее врачи объяснили, почему пожилые легче молодых переносят вакцинацию от ковида. Также специалисты рассказали, какие лекарства принимать, если присутствуют побочные эффекты.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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